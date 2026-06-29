Marta Aguirregomezcorta 29 JUN 2026 - 16:10h.

Para lograrlo es clave que la víctima pueda hidratarse, "a veces se logras por las gotas de agua de las tuberías del edificio",

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Cada minuto cuenta a la hora de salvar vidas dentro de esos edificios destruidos. Han pasado ya 5 días y las posibilidades de encontrar supervivientes son cada vez más complicadas. Aunque, a veces, todo depende de la suerte, de encontrar lo que se conocen como huecos de vida. Como el rescate de una mujer bajo los escombros en La Guaira. El tiempo se agota para encontrar a gente con vida. Los espacios generados por las estructuras de hormigón que, al colapsar, forman una especie de refugio para los atrapados. Es la última oportunidad para resistir bajo el hormigón, indica José Luis García Ruano, de la unidad de rescate Cans Salvamento. "Es en esos huecos donde puedne durar teneindo en cuenta la capacidad de resistencia de cada persona".

Para lograrlo es clave que la víctima pueda hidratarse, "a veces se logras por las gotas de agua de las tuberías del edificio", destaca Ruano, y que haya flujo de oxígeno. Los rescatistas siguen pidiendo a gritos silencio, en lo que es ya una de las imágenes de la tragedia. Intenta escuchar signos de vida bajo los escombros en medio del caos de un país roto. "Siempre tienes las ganas de escuchar un ruidito, una voz", recuerda Ruano.

En los terremotos de Turquía y Siria, en 2023, cuando ya nadie lo esperaba, una mujer fue localizada con vida después de casi nueve días atrapada. Dos días después rescataban a un hombre, tras 11 días bajo los restos de un edificio. Así que esos huecos de vida es la esperanza a la que se agarran los familiares de las víctimas que no han aparecido.

En el seismo en la isla indonesia de Java, e n 2022, un niño de 5 años consiguió sobrevivir durante cinco días hasta que fue rescatado.