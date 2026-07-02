Una semana después del terremoto siguen derrumbándose edificios en Venezuela.

Angustia y expectación para salvar a Hernán en La Guaira: ya le han tocado las manos y se puede ver su cara

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Una semana después del terremoto siguen derrumbándose edificios en Venezuela. En la ciudad de Guarenas, a plena luz del día, ante la vista de varias personas que observan desde cerca se ve caer uno como un castillo de naipes. Más de 50.000 están en riesgo.

Los últimos datos oficiales que nos llegan de Venezuela vislumbran la tragedia que asola el país. Las víctimas mortales ascienden a 2.295 y la cifra de desaparecidos se mantiene en 50.000. En cuanto a los españoles, ya son 27 muertos, 137 desaparecidos y once localizados bajo los escombros. Los supervivientes rescatados son 6.600. Y mientras, algunos edificios siguen cayendo hoy.

Y siguen llegando imágenes que reflejan el pánico y el caos que se vivió durante el terremoto. Como el de una familia que tuvo que bajar 10 pisos después de los temblores jugándose la vida ante un edificio semidestruido que conservaba, eso sí, las escaleras. Es la lucha por ponerse a salvo sin dejar a nadie atrás.

La tensión y la desolación es enorme, los gritos se suceden. Cada uno preocupado de otro miembro de la familia. "Vamos, bajemos de una vez", dicen unos, mientras que otros se preocupan por su madre o por su yaya. Es la desesperación por salvar la vida.