El miedo ahora en Venezuela es a una epidemia, hay cadáveres por todas partes

Beatriz Palomar 01 JUL 2026 - 20:32h.

Los cadáveres siguen acumulándose en las morgues improvisadas y el miedo a las enfermedades crece

Los topos: rescatistas con un trabajo entre la vida y la muerte en Venezuela

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Venezuela es un páramo. De miedo, de dolor y de devastación. Los cadáveres siguen acumulándose en las morgues improvisadas. Y el número de heridos hace imposible atenderles. El peligro de epidemias aumenta, porque los servicios sanitarios están al borde del colapso.

Cada día que pasa crece la preocupación por la situación sanitaria ante el número de cuerpos que siguen en los escombros y que se acumulan en las morgues. Además, los problemas en los servicios de salud y en las redes de agua podrían crear según los expertos generar brotes de enfermedades como el sarampión, la difteria y la tos ferina. También podría propagarse la transmisión de la fiebre amarilla o el dengue.

En algunos hospitales se reporta una situación crítica según la Organización Mundial de la Salud con hacinamiento y retraso acumulado de cirugías.

Las esperanzas para encontrar supervivientes se van desvaneciendo aunque sigue habiendo milagros. Nadie se quiere resignar después de 7 días de trabajo, pero la prioridad sigue siendo recuperar los cadáveres atrapados y entregarlos a sus familiares cuanto antes. Ante la magnitud de la tragedia, en morgues abarrotadas, ya no se descarta empezar a enterrar en fosas comunes.

Daniel Losada, coordinador de Emergencias de la Cruz Roja alerta de que "los fluidos que puedan soltar un cuerpo en descomposición si np se manejan pueden producir enfermedades. La suerte es que en Venezuela no habia epidemia activa y es poco probable que se pueda dar eso".

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La otra gran prioridad en la zona cero del desastre es atender a los supervivientes. Naciones Unidas alerta de escasez de alimentos generalizada en la Guaira, no hay servicios básicos; y es clave que todos tengan acceso a agua potable y a unas condiciones de higiene básicas. "Minimizar en lo posible el riesgo de cualquier tipo de enfermedad, diarreas... Si ocurriera seria golpe muy duro porque son personas en centros colectivos y sería dificil de manejar"

Los hospitales ya están desbordados, al límite de su capacidad. Y Venezuela, en vilo.