Los rescatistas escapan de los edificios al borde del colapso: una máquina láser les salva la vida

El terremoto derrumbó 190 edificios y causó daños severos a casi 800 en Venezuela

La NASA envía imágenes por satélite de la situación de los edificios en Venezuela: en rojo los siniestros, en blanco, los que seguirán en pie

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El terremoto derrumbó 190 edificios y causó daños severos a casi 800 en Venezuela. El gremio de ingenieros ya está auditando cuáles pueden salvarse y cuáles habrá de demoler. Los propios rescatistas están comprobando el riesgo que supone adentrarse en zonas que, en cualqueir momento, pueden venirse abajo, informa Cristina Herraéz.

Las esperanzas de encontrar supervivientes son ya mínimas, pero los equipos de rescate no dejan de intentarlo. Aunque cuentan con un aparato que les puede salvar la vida: la máquina láser que mide la estabilidad estructural del edificio. Cuando da la señal de alarma los rescatistas tienen que salir de inmediato por riesgo de que el edificio colapse.

Evaluar las estructuras antes de acceder a una zona de riesgo es vital para la seguridad de los equipos de intervención y en esa misión clave participan ingenieros de numerosos países, entre ellos, España. Profesionales que suman sus esfuerzos a los de la comisión anunciada por el gobierno venezolano que emplea un sistema de semáforos: Verde para los edificios habitables, naranja, para las estructuras en riesgo y rojo en los que está prohibido entrar.

Un sistema de avaluación rápida para facilitar el regreso o una alternativa habitacional a miles de familias venezolanas que llevan más de una semana fuera de sus casas.