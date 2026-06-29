Lidia Camón 29 JUN 2026 - 17:15h.

La NASA ya está enviando imágenes de la zona a través de sus satélites.

En el interior de los edificios derruidos en La Guaira con una cámara: los rescatadores se juegan la vida

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La NASA ya está enviando imágenes de la zona a través de sus satélites. Estas imágenes ayudan a los equipos de rescate. Es lo que la agencia llama Sistema de Coordinación de Respuesta a Desastres. En Caracas, a 200 km del epicentro ven en blanco los edificios que no tienen daños, la mayoría y en amarillos y rojos los que tienen alta probabilidad de haber sufrido daños.

Los datos "estiman que aproximadamente 58.870 edificios probablemente resultaron dañados o destruidos en toda la región afectada, según el último paso del satélite el 25 de junio de 2026.

Como elemento central del Programa de Desastres dentro de la División de Ciencias de la Tierra de la NASA, el Sistema de Coordinación de Respuesta a Desastres aporta ciencia confiable, oportuna y accionable para apoyar a las organizaciones que responden activamente a los desastres.

El Sistema utiliza un enfoque de "Una-NASA" que integra las relaciones con iniciativas de ciencia y tecnología de desastres, aprovechando las capacidades integradas de ciencia de la Tierra de la agencia y unificando la experiencia de todos los centros de la NASA. Creamos comunidades de respuesta calificadas a través de la coordinación, el compromiso y el aprendizaje, empoderando a los socios con las ciencias de la Tierra para que puedan responder a los desastres de manera más efectiva.

De La Guaira, epicentro de los terremotos que han devastado Venezuela, llegan imágenes de casi todo es rojo. Eso significa edificios muy dañados que se alternan edificios muy dañados con algunos que apenas han sufrido daños.