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Delcy Rodríguez, muy criticada por su gestión en la catástrofe, sí fue de las primeras en visitar a Hernán, el hombre rescatado de la garita de un garaje que tenía al mundo en vilo. En la cama del hospital la esperaba el vigilante de seguridad con mucha mejor cara, incluso llega a sonreír en algún momento mientras habla con la presidenta, que le cuenta como siguió su evolución a través de la cámara de los rescatistas.

En un día de encuentros también ha causado emoción el de Aaron, de 21 años, con sus rescatadores. El joven estuvo más de 100 horas bajo los escombros. Los legendarios topos rescatistas mexicanos logró salvarle la vida. Ahora ha podido darles las gracias y también pedirles disculpas por algunos de los improperios que les lanzó en medio del rescate fruto del miedo y de la impotencia.

Aún recordamos la mirada perdida, temblorosa de un Aaron mecido por el suave zarandeo de su camilla portada por los que él llama sus ángeles mientras de fondo suenan vítores, aplausos y canciones. Así salió Aaron Levi Castillo, de 21 años, de su prisión de escombros tras casi 5 días de agonía. Un rescate especialmente complejo. Tuvieron que trabajar unas 43 horas sin pausa. La inestabilidad de la estructura y la dificultad para abrir un paso seguro hasta donde se encontraba hicieron de su búsqueda un símbolo.

En la operación participaron equipos de rescate de México y El Salvador y venezolanos, que trabajaron de manera coordinada en condiciones de riesgo extremo a él consiguieron administrarle líquidos haciéndole llegar una vía. Fue trasladado de inmediato a un centro médico para recibir atención especializada.

Ahora Aaron les da las gracias a esos ángeles que "no me dejaron solo".