Una abuela a prueba de terremotos: la esperanza de los rescatados en Venezuela

6.461 personas han sido rescatadas con vida tras el doble terremoto en Venezuela.

Logran rescatar a Hernán en La Guaira después de 8 días de angustia

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Ocho días después, seguimos pendientes de los rescates y la situación en Venezuela. La última actualización de la cifra total de víctimas mortales según el gobierno venezolano asciende a 2.595 personas, 12.400 han resultado heridas y 50.000 continúan desaparecidas. El ministerio de exteriores de España ha confirmado 29 españoles muertos. El único dato positivo son los 6.461 rescatados con vida.

Y siguen llegando nuevas imágenes del momento del seismo visto desde el mar la sensación impresiona. "Ay Dios mío, un terremoto, se cayeron todos los edificios de la Guaira", exclaman con terror unos pescadores desde e su barca al ver cómo se derrumbaban los edificios de la costa. La misma sensación tuvo otra familia que se encontraba dentro de un funicular, cuando vieron cómo la ciudad caía bajo el terremoto.

Pero las buenas noticias las dan los rescatadores y algunos de los rescatador. Como el de una anciana que no pierde el humor a la hora de ser rescatada tras 7 días sepultada bajo los escombros. Bromea sobre su edad y su estado de salud con los rescatistas y les consigue devolver la esperanza y la sonrisa aunque sea por un rato.