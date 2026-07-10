Mónica Parrilla, portavoz de incendios de Greenpeace. "La época del riesgo de incendio ya es durante todo el año".

Las altas temperaturas, la falta de previsión, de limpieza de montes, campos y la inmensa cantidad de agua, claves.

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No solo es el cambio climático sino la falta de gestión forestal la que hace arder los campos. La falta de previsión y de prevención. Se repiten los errores, y se repiten los voraces fuegos. Las altas temperaturas, la falta de previsión, de limpieza de montes, campos y la inmensa cantidad de agua que ha caído han hecho florecer muchísima vegetación son algunas de las causas de la voracidad del fuego.

Porque los incendios que estamos viendo este verano empezaron en invierno. El año, muy lluvioso, y eso alimentó la masa forestal que al llegar el calor, hace de combustible. El inicio del año más lluvioso en España del último cuarto de siglo fue enero de 2026. Con una precipitación media de 119 mm, superó el promedio en un 85 %. Además, el bimestre enero-febrero de 2026 se consolidó como el más lluvioso del siglo XXI. Seguimos apostando hasta el 80% en dispositivos de extinción, frente a apenas un 12% que se dedica a prevención

Como señala Víctor Resco de Dios, experto en ingeniería forestal, "la carga de combustible de los bosques, suficiente comida para alimentar estos megaincendios". Aunque lo más peligroso no son los árboles, "son los matorrales, las hierbas secas convertidas en mechas".

Además, el calor extremo se adelanta, así que los incendios, también y la temporada de riesgo se amplía: "Están muy desdibujadas las estaciones", destaca Mónica Parrilla, portavoz de incendios de Greenpeace. "La época del riesgo de incendio ya es durante todo el año, es un asunto de Seguridad Nacional".

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A eso se suma la falta de gestión forestal. "Tenemos que actuar sobre un millón de hectáreas dispuestas estratégicamente, no al azar,en los puntos donde el incendio se puede multiplicar o ir más rápido, en esas zonas tenemos que reducir todo lo que va a alimentar el incendoio. Que haya mapas de zonas inflamables, si vives en una ratonera o no", señala Víctor Resco.

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Otro elemento es que hay más zona urbanizada en terreno agrícola. "Hay un aumento de viviendas en zonas naturales". Y hay que tener en cuentra de otro factor que está aumentando. Las tormentas secas provocadas por los rayos, principal causa de los megaincendios.

Hay que prepararse para un verano muy complicado, proteger a las personas de caer en ratoneras porque los incendios, como el calor, seguirán aumentando en los próximos años. "Julio y agosto son los meses de máximo riesgo por las temperaturas, pero ya nos estamos acostumbrando a que los incendios llegan antes y se van más tarde”, insiste Parrilla. “Este 2026, ha habido incendios muy importantes ya a finales de febrero y los habrá durante todo el año; el cambio climático está desdibujando las estaciones"

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Este año, los incendios forestales han consumido ya 43.197,52 hectáreas en España, es más del doble de las registradas en el mismo periodo del año pasado. Van ya 4.655 incendios, de los que 12 se consideran grandes incendios forestales.