Las aficiones también están jugando un papel fundamental para el ánimo de su selección en el Mundial y no dejan de sorprender

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El espectáculo no solo está en el terreno de juego en el Mundial 2026. Las aficiones también están jugando un papel fundamental para el ánimo de su selección y no dejan de sorprender, como los de Noruega y su espíritu, remando todos al unísono como si estuviesen en un barco vikingo.

Con tambores y gritos tribales, escaleras mecánicas, calles, cualquier lugar es idóneo para hacerlo y para volverse locos con su selección.

Del remo noruego al pato Merlín con la camiseta de México

A la moda del remo noruego, y mientras Japón da ejemplo con su limpieza recogiendo la basura que generan después de los partidos, se suman también las excentricidades de algunos de los aficionados escoceses, eufóricos tras lograr no solo celebrar un debut victorioso de su selección ante Haití, sino además después de dejar a Boston sin cerveza... algo que no había ocurrido en dos siglos de desfiles del Día de San Patricio.

Los escoceses han agotado los barriles y han tenido tiempo también para compartir cultura con los iraquíes, por ejemplo.

Más allá, los ingleses suman al jolgorio con bailes en las mesas y cánticos, como de costumbre, pero también intentando mezclarse con la cultura local, bailando en Texas o asistiendo a rodeos.

Además, el idilio ‘mexicocoreano’ sigue adelante en una simbiosis de amor y alegría. Todo mientras Kansas parece Buenos Aires. Los argentinos han tomado Estados Unidos y, además de cantar, han protagonizado, por otra parte, momentos tensos contra argelinos que, por cierto, cambiaron el color de uno de los parques de Kansas.

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Junto a todo ello, además, hoy se suma la locura por la llegada de Cristiano Ronaldo. Hoy es su día de debut, aunque haya sido un poco eclipsado por el ‘pato Merlín’, que sigue causando furor allá donde va con su camiseta de México.