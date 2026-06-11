Mundial 2026: el más caro de la historia con unos precios que marean

Beatriz Benayas 11 JUN 2026 - 21:46h.

En las entradas, se han aplicado precios dinámicos en función de la demanda, como con los conciertos

Si nos vamos a la reventa, lo más desorbitado que encontramos son las entradas VIP para la final en el MetLife Stadium.

Compartir







Es el mundial más caro de la historia con unos precios que marean. Y eso que el precio de salida de la décima parte de las entradas eran 60 dólares, pero luego se han aplicado precios dinámicos en función de la demanda, como con los conciertos.y así hemos llegado a una escalada de precios.

En la web oficial de la FIFA, ahora mismo, la entrada más barata que queda para el primer partido de España, el lunes contra Cabo Verde cuesta 2.500 dólares, unos 2.100 euros y la más barata para ver la final cuesta nada menos que 17.000 dólares,. unos 14.698 euros. Esto en el canal oficial.

Si nos vamos a la reventa, lo más desorbitado que encontramos son las entradas VIP para la final en el MetLife Stadium. Cada entrada vale dos millones de euros, el equivalente a lo que valen ocho casas en España de media. Ya hay seis millones de entradas vendidas, más de 100.000 en reventa y casi un millón reservadas de octavos de final en adelante. Y no hablamos solo de las entradas. Todo es caro, dos ejemplos, el transporte. Solo ir al estadio en tren a la final costará 85 euros y alojarse esa noche en Nueva York cale 400 euros.