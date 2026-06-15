“Es debido al respeto. Es un honor estar aquí y no queremos crear un desastre y luego irnos”, explican los aficionados japoneses

La selección nipona ha debutado en el Mundial con un empate por 2-2 ante Países Bajos

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El Mundial contamina, pero algunas aficiones hacen todo lo contrario: limpian. El ejemplo, una vez más, lo marcan los aficionados japoneses, entre los pocos que recogen su basura después del partido de su selección.

La imagen, que en contraste con otras deja en evidencia el comportamiento de otros seguidores en los estadios, ha vuelto a ser captada por las cámaras y a viralizarse a través de las redes.

La limpieza de los aficionados de Japón, una cuestión de “respeto” y una lección de civismo

Caracterizados para la ocasión y con muchas ganas de vivir su primer partido en el mundial, los aficionados de Japón han cruzado medio planeta y han hecho más de 20 horas de viaje para animar a su país, que debutó ayer frente a Países Bajos con un empate por 2-2.

Equipados también con bolsas azules, fieles a la estética de su selección, con ellas animaron hasta que, después, cuando terminó el partido, las usaron para recoger toda la basura que generaron.

“Es debido al respeto. Es un honor estar aquí y no queremos crear un desastre y luego irnos”, explicaba una joven.

Por eso, tras celebrar con todas sus fuerzas cada gol de su selección en el empate ante los neerlandeses, todos a una acabaron por dejar todo limpio y tal como lo encontraron; una lección de civismo que ya inunda las redes sociales.

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La limpieza de los japoneses, también en el vestuario

De igual modo, la imagen se repite en el vestuario, donde los jugadores también recogen todo antes de volver al hotel.

En el combinado nacional, hasta la emoción es organizada, con todos unidos tanto para impulsar a los jugadores en el Mundial como para dejar su huella dentro y fuera del campo con su forma de entender el respeto.