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Isaac Blasco corrobora presiones a mandos policiales por el pulso entre Madrid y el Gobierno: "Me lo han verbalizado desde altísimas instancias"

Isaac Blasco confirma presiones a mandos policiales por el pulso entre Madrid y el Gobierno: "Me lo han verbalizado desde altísimas instancias policiales"
Isaac Blasco corrobora la existencia de conversaciones como la de los guardias civiles. 'Todo es mentira'
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El jueves 16 de julio, 'ABC' publicaba que un general de la Guardia Civil habría recibido presiones de la mano derecha del DAO para dar plantón a Isabel Díaz Ayuso en el evento del Dos de Mayo en Madrid.

Sin embargo, este viernes ha salido una segunda parte donde el número dos del DAO amenaza con cesar al general que se negó al boicot contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Una conversación sobre la que se ha pronunciado Mila Cívico, portavoz de JUCIL.

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Las fuentes de Isaac Blasco corroboran las presiones

El subdirector de 'Vozpópuli' se muestra en desacuerdo con que se publiquen las conversaciones privadas: "Nos lo tenemos que hacer mirar". Pero, más allá de ello, asegura que tiene "constancia" de estos hechos pero no lo ha publicado porque no se le ha permitido.

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"La política entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno está tensionando más de la cuenta, ya no solo a miembros responsables de Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado, sino a instituciones que no tienen por qué verse en esta liza política que tiene mucho más que ver con intereses de partido que con intereses generales de la ciudadanía", afirma el periodista.

Esto es algo que le han corroborado sus fuentes: "No solo me consta, sino que me lo han verbalizado desde altísimas instancias policiales de la Comunidad de Madrid".

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