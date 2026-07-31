Misar, inmigrante irregular llegado a Ceuta: “Soy enfermero y cobro 300€ al mes”

Habla cinco idiomas, tiene varias licenciaturas y se ha jugado la vida para encontrar una vida mejor

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Misar, es uno de los ya 60.000 marroquíes que han cruzado en avalancha la valla del espigón de la playa del Tarajal en Ceuta para buscar en España una vida mejor, y ha explicado en directo en ‘En boca de todos’, con miedo a las represalias, cuál es la situación de pobreza de Marruecos y como sufren “el maltrato” por parte de la policía.

En directo en la playa del Tarajal, Javier Jiménez, reportero de ‘En boca de todos’, ha hablado con Misar, un joven marroquí que se ha jugado la vida, recordemos que la cifra de fallecidos en este asalto al territorio español es hasta el momento de 24 personas, para intentar buscar una vida mejor en nuestro país: “Llegué a las 12:30 con mis dos amigos, llevo aquí casi 24 horas sin comida sin nada…”.

Misar tiene mucho miedo a contar lo que está pasando en su país por la represión policial y cuando Nacho Abad le ha preguntado que, si la policía les pegaba, le ha confirmado de forma afirmativa: “Sí, señor… Mucho maltrato en la policía de Marruecos”. Incluso, ha asegurado que cuando regresen a su país tendrán que huir al sur del país.

Respecto a los motivos que le han llevado a cruzar la frontera, ha explicado que su única intención es: “Buscar un futuro mejor que en Marruecos”. Misar habla cinco idiomas y tiene varios grados universitarios: “Tengo varios diplomas de economía, enfermería, gestión, hablo cinco lenguas, he estudiado en el Instituto Cervantes”.

En mitad de su relato, Misar ha guardado silencio y ha explicado que no podía seguir hablando: “Tengo problemas, no puedo hablar… Sufrimos mucho en Marruecos… Trabajo en enfermería y gano al mes 300€, vivo de alquiler con mi madre”.

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El Doctor Roviralta de Ceuta ha denunciado en ‘En boca de todos’ la crisis sanitaria que está viviendo la ciudad y la falta de medios que llevan años solicitando: “He sido médico militar y esto no lo había visto nunca, es sensación de apocalipsis”. Ha recalcado el abandono que sienten: “Somos huérfanos del estado, nos sentimos menos españoles que nunca. Nos sentimos secuestrados y a la deriva… Queremos hechos, no palabras” y ha lamentado el lado humanitario: “Había un bebé de un mes en un flotador con hipotermia”.

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