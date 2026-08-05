Antonio Maíllo carga contra el PP andaluz por ceder a Vox la valoración de víctimas de violencia de género

Todos los programas completos de 'Todo es mentira', en Mediaset Infinity

Compartir







La decisión del PP andaluz de ceder a Vox el servicio encargado de valorar a las víctimas de violencia de género ha desatado una nueva polémica política en Andalucía. La medida ha sido duramente criticada por la oposición, que cuestiona que un partido que no reconoce la violencia de género participe en un ámbito tan sensible.

'Todo es mentira' ha hablado en directo con Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, quien cree que la influencia de Vox va mucho más allá de las áreas que dirige: “El problema es que no tiene nada más que ceder porque ya le ha dado todo, no solo en el ámbito de las consejerías que ellos gobiernan, sino que ha impregnado todas las actuaciones de todas las consejerías. Hablamos de Derechos Sociales, de Igualdad o de Medio Ambiente”.

Antonio Maíllo: "El problema que tenemos en Andalucía es un Gobierno de PP y Vox, quizá el de orientación más reaccionaria”

El líder de IU asegura que esta cesión ha quedado al descubierto tras conocerse el nuevo organigrama del Ejecutivo andaluz: “El organigrama del Gobierno ha sido publicado y, a raíz de ese organigrama, se ha podido detectar esta cesión. Es evidente que el problema que tenemos en Andalucía es un Gobierno de PP y Vox, quizá el de orientación más reaccionaria”.

Para Maíllo, la decisión no supone ninguna sorpresa: “A mucha gente le ha sorprendido, pero quienes hemos visto la política andaluza en los últimos años sabemos que hay una especie de performance de un discurso educado, pero unos presupuestos ideológicos infames”.