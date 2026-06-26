El trabajo para analizar los edificios que deben ser derrumbados es clave ahora en Venezuela para evitar más muertes.

Los terremotos gemelos, el golpe mortal para una economía de Venezuela que hace aguas

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Los terremotos de Venezuela han derrumbado o dañado centenares de edificios, según el Gobierno. Habrá que evaluarlos y decidir cuáles aguantan en pie y hay que reformar o cuántos hay que demoler. Una de las claves es analizar las grietas de los muros y pilares. Porque no todas son iguales: unas son letales, otras no, informa Alberto García.

Las fotos de las muros con grietas inundan las redes. La gente pide ayuda para saber si las grietas en su edificio son graves y si corren peligro. Las grietas horizontales y paralelas son peligrosas por lo que las personas que vivan en un edificio con esta realidad deben abandonarlo. En estos caso, hay riesgo de colapso. Pero no son las peores. Las grietas más peligrosas son las que se abren en forma de X porque cuando se abre una grieta así, el riesgo de derrumbe es inminente..

Por eso en estos momentos, con edificios que amenazan con colapsar es clave distinguir el tipo de grieta. Por eso, también, en redes ya hay anuncios de empresas de ingeniería de Caracas que ofrecen inspecciones gratuitas de los edificios afectados por el terremoto.