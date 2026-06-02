La hostelería tira del mercado de trabajo: la mitad de los nuevos empleos son de extranjeros

Cristina Montalvo 02 JUN 2026 - 15:15h.

El paro ha bajado en 36.000 personas, pero ha sido el descenso más debil para este mes desde 2012.

El mercado laboral dejó nuevo récord de empleo en el mes de mayo con récord de afiliados a la Seguridad Social.

Compartir







El mercado laboral dejó nuevo récord de empleo en el mes de mayo. Hablamos de un un mes con un gran componente estacional y es que arrancan ya con fuerza las contrataciones de la temporada estival y se ha notado en los datos. Ese récord de afiliados, por encima por primera vez de los 22,3 millones que se ha producido gracias a un aumento histórico de empleos, tras sumar 231.975 empleos de media en mayo,. Es el segundo mayor, solo por detrás del registrado en 2018

En cuanto al paro, ha bajado en 36.000 personas, pero ha sido el descenso más debil para este mes desde 2012, cuando España estaba en recesión. El Ejecutivo dice que es la evolución estadistica normal. Hay menos paro, el menor nivel para mayo desde hace 19 años, pues las caídas cada vez son menos abultadas. Destaca. en cualquier caso, en el mes pasado la buena evolución de los datos de empleo femenino y de los trabajadores más mayores..

PUEDE INTERESARTE El paro juvenil en mínimos: Lucía y Luis se enfrentan a su primer empleo con el objetivo de ahorrar

Los ocupados han aumentado en todas las actividades económicas, especialmente en la hostelería, que se ha apuntado más de una cuarta parte de los nuevos empleos. Y destaca la afiliación de los trabajadores extranjeros. El empleo entre los extranjeros alcanzó los 3.359.548. Casi la mitad de los nuevos empleos correspondieron a extranjeros, nada menos que 111.000 y ya suponen el 15% del total de los afiliados. La creación de empleo de este colectivo lleva todo el año acelerando y lo ha hecho de forma más intensa en este mes. El Gobierno no ha querido hoy relacionarlo con el proceso de regularización que arrancó a mediados de abril, dice que es pronto para sacar conclusiones.

Por sexo, el empleo sumó algo más entre los hombres, con 122.032 más; mientras que entre las mujeres subió en 109.943, hasta las 10.599.305 ocupadas.

La Seguridad Social destaca que las mujeres representan ya el 47,5 % del total de ocupados, un punto porcentual más que en 2018.

Al mismo tiempo, añaden, el empleo en los hombres también experimenta un máximo, con 11.738.501 afiliados, después de sumar 282.141 en el último año y 1.595.887 desde 2018.

Entre los autónomos, se sumaron 15.470 afiliados, hasta los 3.460.443.

El paro baja sobre todo en los servicios

En cuanto al paro, descendió en todos los sectores económicos con respecto al mes de abril: en servicios bajó en 29.829 personas, en industria lo hizo en 2.665 personas, en construcción se moderó en 2.304 personas y en agricultura en 1.628.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

El desempleo femenino disminuyó en 20.316 personas, hasta 1.404.110 mujeres; mientras que entre los hombres se redujo en 16.007, hasta un total de 916.611 desempleados.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Entre los jóvenes menores de 25 años descendió en 4.738 personas, hasta un total de 164.955, la menor cifra para este mes de la serie.

Por regiones, el paro registrado bajó en las 17 comunidades autónomas con las mayores caídas en términos absolutos en Andalucía (9.125 personas), Cataluña (6.900 personas) y Comunidad de Madrid (3.834 personas).

En mayo se sellaron 1.323.719 contratos de los que 572.061 fueron indefinidos, el 43,22 % de todos los firmados.

Por otro lado, el gasto en prestaciones de desempleo, con datos de abril, sumó 2.041 millones con una tasa de cobertura del 80,9 %.