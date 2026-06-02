El paro juvenil en mínimos: Lucía y Luis se enfrentan a su primer empleo con el objetivo de ahorrar

Montse Ávila 02 JUN 2026 - 15:08h.

Mínimo histórico de paro juvenil, que baja por primera vez de las 165.000 personas: Luis y Lucía narran su experiencia en su primer empleo.

Para muchos jóvenes es solo el primer paso, el siguiente sigue siendo poder independizarse.

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Es un dato para la esperanza. El mínimo histórico alcanzado por el paro juvenil, que ha bajado por primera vez de las 165.000 personas. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, convocará además antes del 15 de julio a patronal y sindicatos a una nueva mesa de diálogo social sobre empleo juvenil.

Díaz ha dicho ser consciente de que aún queda mucho por hacer para mejorar la situación de los jóvenes desempleados y, entre ellas, ha citado la ley del estatuto del becario, que regula la formación en prácticas no laborales en las empresas y que está en tramitación en el Congreso. "Es clave que se apruebe esta norma para eliminar una de las formas de precariedad manifiestas que tenemos en España, esos falsos becarios que están en realidad sustituyendo puestos de trabajo estables", ha dicho.

Dos ejemplos los encontramos en Lucía y Luis. Cuentan a Noticias Cuatro sus ilusiones y también la incertidumbre de quienes empiezan a dar sus primeros pasos en el mercado laboral en el que esperan tener una larga trayectoria.

Hace menos de un mes Luis empezó a trabajar en una empresa de comida rápida. Tiene 22 años, contrato indefinido y jornada completa. “Estoy muy contento. Pregunto mucho a los compañeros, me están enseñando y la verdad es que estoy muy bien.” Vive con sus padres y ahora su prioridad es ahorrar todo lo posible para construir su futuro. “Mi objetivo es ahorrar y poder comprarme una casa.”

Lucía este verano trabaja como socorrista. “Necesitaba trabajo y dinero porque está todo fatal.” Un contrato que, aunque temporal, le permitirá seguir adelante con su objetivo de opositar para militar.

Para muchos jóvenes es solo el primer paso. El siguiente sigue siendo poder independizarse.