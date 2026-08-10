Las altas temperaturas condicionan ya muchas decisiones sobre los viajes de los europeos

Cristina Montalvo 10 AGO 2026 - 17:35h.

El calor, que ha aumentado en los países del norte de Europa, está provocando un incremento del turismo nacional en esas latitudes.

Las muertes por calor en verano ya igualan a las gripe en invierno

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El calor, que ha aumentado en los países del norte de Europa, está provocando un incremento del turismo nacional en esas latitudes. Lo dice la agencia Booking, que detecta esta tendencia a viajar dentro de sus fronteras sobre todo en los países nórdicos. Aun asi, la compañía dice que las olas de calor no están frenando de momento las reserva a los destinos españoles. Que el sol sigue siendo un gran reclamo y que lo hace es condicionar la elección de alojamientos: se buscan los más preparados para afrontar el calor con servicios como climatización, piscinas, zonas verdes y actividades interiores.

Y los viajeros españoles, ¿tenemos ya también en cuenta el calor a la hora de viajar? La respuesta es sí. Los fenómenos meteorológicos extremos están transformando las decisiones sobre destinos y fechas. Son dos aspectos claves para tres de cada cuatro viajeros, dice la plataforma. Según su estudio, una gran parte considera que algunas zonas se han vuelto demasio calurosas para visitarlas en determinadas épocas. Dicen que el clima extremo genera estrés a la hora de reservar un viaje y un 20% de los viajeros españoles, más del 30 a nivel mundial, asegura que en el último año ha cancelado o modificado sus planes de viaje por fenómenos meteorológicos extremos o desastres naturales. Hablamos de altas temperaturas, tormentas e incendios forestales.

Esto por el calor, pero hay otro fenómeno que tiene cada vez más peso a la hora de reservar un viaje. La plataforma sí lo detecta como un riesgo para los destinos españoles que pueden ver como turistas internacionales de clase media pueden optar por descubrir nuevas zonas menos saturadas. El barómetro de Intermundial también sitúa a la masificación como la principal preocupación para elegir destino de viaje y cita también las tensiones geopolíticas, la seguridad o la calidad de los sistemas sanitarios los aspecttos que más condicionan a la hora de contratar las vacaciones.