Evolución positiva del incendio de Niebla, el mayor de la historia de Andalucía

Segunda semana del incendio forestal que podría convertirse en el más voraz que ha devorado Andalucía hasta la fecha.

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Penetrando la humareda helicópteros intentan desesperadamente apaciguar las llamas. Ceniza y humo cubren los cielos de Aznalcollar. Sus vecinos, ya se han resignado. "Ya se ha quemado todo lo que había". Segunda semana del incendio forestal que podría convertirse en el más voraz que ha devorado Andalucía hasta la fecha. Todos reconocen que va a ser mucho más de lo que se espera.

Más de 31.000 hectáreas arrasadas y el humo advierte todavía no está cerca de controlarse. Empezó en Niebla, Huelva, pero es Sevilla ahora la que sufre mayores estragos.

La complejidad del terreno, aseguran los vecinos, se convierte en una dificultad más para su extinción. La Junta, recurre a sus armas pesadas. Los cambios de viento sufridos esta noche han hecho que las llamas se aviven. Con maquinaria pesada intentaban contener su avance. El de Sevilla, es el frente más peligroso y el único activo en estos momentos.

Así el incendio forestal declarado en Niebla (Huelva) registra una "evolución positiva" tras lograrse el objetivo de "estrangular" el avance de las llamas, lo que ha permitido dejar "sin frente activo" a una "gran parte" de sus flancos, según ha informado el vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz.

En declaraciones a los medios en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Niebla, Sanz ha detallado que el flanco sur se encuentra "sin actividad" tras liquidar la zona de Los Carneros, al tiempo que el sector noroeste --que abarca desde El Pozuelo y Marigenta hasta Berrocal-- ha pasado la noche bajo vigilancia activa y eliminando puntos calientes puntuales.

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Por su parte, el sector norte --de Berrocal hacia El Álamo-- tampoco presenta frente activo, centrándose los trabajos en refrescar el perímetro con líneas de agua y tras finalizar una línea de defensa con maquinaria pesada en el camino de Los Camellos.

No obstante, el consejero ha precisado que el sector este es "la zona más activa" y donde se concentran "los mayores esfuerzos", especialmente en los frentes de la carretera de Aznalcóllar a El Álamo y hacia El Castillo de las Guardas. En esta área, según ha explicado, se han vivido episodios "complejos" debido a la formación de pirocúmulos y fenómenos convectivos que "llegaron a generar focos secundarios a distancias de hasta 3,5 kilómetros, obligando en momentos puntuales a retirar a los medios aéreos y terrestres por seguridad". Sanz ha aclarado que este avance se produce "sin amenaza directa a núcleos poblacionales", afectando únicamente a fincas o viviendas de guardas.

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"Un incendio sin precedentes en dificultad"

Sanz ha subrayado que la situación del fuego "ha cambiado" y ya no se sitúa en el parámetro de un incendio "fuera de capacidad de extinción", concepto que se aplica cuando todos los frentes permanecen abiertos. A pesar de la mejoría, el consejero ha advertido de que el siniestro pasará a la historia "no tanto por su extensión", sino por su "complejidad extraordinaria".

"Es el único incendio en Andalucía donde durante siete días seguidos se han mantenido situaciones extremas, con entre cinco y seis cambios de viento diarios que recorren la aguja del reloj, algo inaudito", ha recalcado. Esta inestabilidad eólica ha obligado a "modificar constantemente" las tácticas de ataque y ha propiciado la formación de fenómenos convectivos y pirocúmulos.

Estos últimos llegaron a generar en la jornada del jueves saltos de focos secundarios a gran velocidad --de hasta 3,5 kilómetros de distancia-- que "anulan la eficacia de los medios aéreos al evaporar el agua antes de tocar el suelo y obligan a retirar temporalmente a las dotaciones terrestres para garantizar su seguridad", ha explicado.

En relación a la superficie afectada, el titular de Emergencias ha pedido "prudencia" a la hora de diferenciar el "perímetro recorrido" de las "hectáreas realmente quemadas". Sanz ha recordado que el programa satelital Copernicus "confirmará posteriormente la presencia de numerosas "islas" de vegetación intactas dentro del perímetro".

Para hacer frente a la emergencia, el operativo mantiene movilizados a un total de 875 efectivos en rotación, apoyados por 33 medios aéreos y 352 medios mecánicos --entre ellos 18 bulldozer--. El contingente integra a bomberos especialistas del Plan Infoca, la Unidad Militar de Emergencias (UME), el Instituto de Tierra, el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, bomberos de Sevilla y del Ayuntamiento de Huelva, junto al grupo de seguridad (Policía Adscrita, Guardia Civil, Policías Locales y Protección Civil), Cruz Roja y el equipo sanitario del 061.

Respecto a la afectación a la población, actualmente se contabilizan 660 personas desalojadas, de las cuales 53 permanecen albergadas en el Teatro de Zalamea La Real y en el centro de participación activa de El Castillo de las Guardas.

Sanz ha destacado que las viviendas de los núcleos urbanos no han sufrido daños y que, entre las 08,00 y las 11,00 horas de este viernes, se han autorizado incursiones organizadas con las fuerzas de seguridad para que los vecinos evacuados pudieran recoger medicación, documentación o alimentar a sus animales.

Asimismo, la Junta evalúa la posibilidad de autorizar nuevos realojos a lo largo del día según evolucione el fuego, tras el regreso a sus casas experimentado este jueves por 60 personas de núcleos como Raboconejo, Caballón, La Florida y Las Arenas. Igualmente, ha destacado que, como novedad en la red vial, se ha procedido a la apertura de la carretera entre Valverde y Niebla, que permanecía cerrada por la peligrosidad del incendio.

La predicción meteorológica prevé para la tarde de este viernes un escenario igualmente adverso, con temperaturas que rebasarán los 40 grados, humedades relativas inferiores al 30% y rachas de viento del suroeste que superarán los 40-50 km/h, por lo que los equipos centrarán sus esfuerzos en reforzar las líneas de control antes de que se endurezcan las condiciones ambientales. Por la tarde, el viento volverá a rolar al suroeste, lo que obligará a extremar las cautelas en el flanco este para aminorar posibles reactivaciones.

Por su parte, el delegado del Gobierno en España en Andalucía en funciones, Francisco Toscano, ha destacado la "máxima disponibilidad, máxima cooperación y puesta a disposición" del Ejecutivo central con la dirección de la emergencia en las tareas de extinción del incendio de Niebla (Huelva), así como ha advertido de que, aunque la situación entra en una "nueva dimensión" operativa, "queda todavía tiempo" y hay que seguir preparados ante una tarde que pueda presentar "espacios complejos".

Toscano ha explicado que el fuego se encuentra en una fase "diferente a lo que se venía viviendo en los últimos días", algo que conlleva "repercusiones directas en el plano operativo". En este sentido, ha señalado que es preciso mantener un "control activo" y tareas de extinción en todo el perímetro, haciendo especial hincapié en el "flanco este y algo del noreste".

Respecto a los medios movilizados, Toscano ha resaltado el papel de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que cuenta con 450 miembros sobre el terreno junto a un importante volumen de maquinaria y material. Este despliegue, según ha indicado, permite mantener un volumen "constante durante las 24 horas del día" de efectivos en la zona.

A esta labor ha sumado la coordinación con el dispositivo Plan Infoca y el trabajo de soporte de los consorcios provinciales de bomberos de Huelva y Sevilla, que están interviniendo en las localidades afectadas aportando "tranquilidad" a la población.

Por otro lado, el delegado en funciones ha subrayado que la evolución "favorable" en algunos puntos ha permitido reabrir vías de circulación y autorizar el reasentamiento de vecinos que habían sido evacuados de forma preventiva. Del mismo modo, se continúan realizando acompañamientos para el avituallamiento de animales, recogida de documentación o medicamentos en aquellas zonas donde la dirección de la emergencia lo autoriza. Así, ha señalado que esta nueva fase "exige un nuevo esfuerzo, fundamentalmente por parte de la Guardia Civil", que mantiene sobre el terreno a unidades de Seguridad Ciudadana, Seprona y Tráfico de las comandancias de Huelva y Sevilla.

Además, Toscano ha anunciado la incorporación en las últimas horas de dos pelotones del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil --un grupo especializado que suma cerca de cien componentes-- para garantizar presencia continuada durante las 24 horas y asumir estas nuevas funciones derivadas de las necesidades de la población.

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha señalado respecto a la evolución del incendio forestal originado el pasado 6 de agosto en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva) que, si bien la superficie alcanzada por el perímetro o zona recorrida del fuego "puede superar las 38.000 hectáreas", la cifra "real" de terreno quemado será "bastante inferior".

Así lo ha manifestado Sanz a preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa en el Puesto de Mando Avanzado del incendio, en Niebla, donde ha precisado que "si lo evaluamos en la superficie recorrida, es muy distinto a lo que vaya a ser la superficie quemada", explicando que la diferencia depende "del enfoque de la medición".

En este sentido, ha matizado que algunas plataformas o páginas públicas muestran la evolución mediante "píxeles que son varios kilómetros y basta que el píxel se encienda, que entonces enciende el píxel entero", por lo que la extensión visible en dichas herramientas "no tiene que ver exactamente con el recorrido". Diferenciando entre zona recorrida y zona quemada, el consejero ha admitido que el fuego, al extenderse a otros términos municipales, "puede alcanzar y superar las 38.000 hectáreas". No obstante, ha garantizado que la superficie efectivamente calcinada será menor, aunque son datos que "solo se conocen de forma precisa días después".

"Hasta que no sepamos las hectáreas quemadas nos preocupa alertar excesivamente a la población hablando del recorrido del incendio", ha expresado el titular de Presidencia, antes de subrayar que el paso de las llamas por determinados perímetros "no implica la destrucción total de la vegetación en esas áreas". Asimismo, Sanz ha apuntado que, "en función de la métrica que se adopte, si se atiende al recorrido es elevado", y en lo relativo a zonas quemadas seguirá siendo una cifra "bastante elevada" y de los incendios "más extensos que nunca hayamos tenido en Andalucía". "Eso es indiscutible", ha dicho, a la espera de la medición final.

Por otro lado, el vicepresidente ha aclarado que el avance del perímetro por distintos términos municipales "no implica que la totalidad del área" quede devastada y ha remarcado que las decisiones sobre la evacuación preventiva de personas "no siempre responden a que las llamas hayan alcanzado de forma directa un punto concreto".

Finalmente, Sanz ha reiterado la preferencia de la Junta por "trabajar e informar" sobre cifras "concretas" de hectáreas quemadas para trasladar a los ciudadanos "una visión real de lo que ocurre", al tiempo que ha asegurado que el Gobierno andaluz "mantendrá la "transparencia facilitando toda la información disponible" a medida que se actualicen los datos sobre el terreno