Código 10 22 JUL 2026 - 00:48h.

Iñaki Ainciburu, el reportero de nuestro programa que ha dado con Julio Martínez, cuenta cómo le ha visto

Martínez-Maíllo cuestiona el papel del presidente del Gobierno en el caso Plus Ultra: "¿Quién del Consejo de Ministros ha tenido más influencia en Sánchez? Zapatero"

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Julio Martínez ha comparecido ante el juez de la Audiencia Nacional y ha señalado a José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta implicación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, asegurando tanto que el expresidente participó en las gestiones para sacar adelante la operación, como estaba al tanto de todo el proceso. Y tras esto 'Código 10' ha dado con él.

Nuestro programa le ha localizado, en exclusiva, a la salida de la Audiencia Nacional y le hemos preguntado por qué ha decidido hablar ahora.

Iñaki Ainciburu, el reportero de nuestro programa que ha dado con Julio Martínez, al que ha podido preguntar por la calle, ha contado cómo le ha visto tras esta declaración: "Al principio, le hemos visto muy firme y muy serio, pero hay una reacción que nos ha llamado especialmente la atención".

Nuestro compañero le ha preguntado por José Luis Rodríguez Zapatero y si está preocupado tras su declaración y este no ha podido evitar sonreír. Reacción que han comentado nuestros colaboradores en el plató de 'Código 10', como también lo ha hecho el abogado, Luis María Pardo: "Puede rebajar mucho la pena con su declaración, si colaboras con la justicia podría evitar incluso una hipotética prisión. Además, el reportero ha estado muy bien porque es la misma reacción que tuvo en el Senado, él no ríe pero afirma, aquí ha vuelto a hacer lo mismo, pero se ríe".