Sandra Mir 04 JUN 2026 - 17:59h.

Los comerciantes de la zona de cero de la visita del papa León XIV a Madrid abrirán a la espera de hacer negocio.

Miles de fieles tendrán la oportunidad de saludar al papa León XIV durante los distintos desplazamientos que hará en su Papamóvil

Compartir







Apenas quedan dos días para que Leon XIV pise nuestro país y hay un lugar que va a ser el epicentro de su visita: la Plaza de Lima, en Madrid. La pregunta es qué harán los comerciantes este fin de semana. ¿Abrirán, cerrarán ante la dificultad de acceder a la zona?

La respuesta es que los comerciantes quieren aprovechar la coyuuntura, ya sean peluquerías a la espera de algún cliente dispuesto a hacerse un último retoque, ópticas, esperando a ver si alguna lentilla se escapa entre tanta multitud, restaurantes y bares, que se frotan las manos ante la afluencia de miles de personas. Todo el mundo intenta hacer negocio de una visita donde primará, obviamente, lo espiritual.

Acceder al trabajo va a ser una odisea

Y lo hacen sabiendo que no lo van a tener fácil porque acceder a la zona va a ser una odisea. Horarios de 12 horas o más para aprovechar la visita del Pontífice. Solo en la Iglesia habrá 2.000 personas esperando. Algún valiente reconoce que no le compensa y cerrará para vivir la visita lejos de la zona cero.

Miles de fieles tendrán la oportunidad de saludar al papa León XIV durante los distintos desplazamientos que realizará por la ciudad a bordo del papamóvil durante su visita a Madrid. Estos desplazamientos permitirán que numerosas personas puedan encontrarse con el Papa a lo largo de algunas de las principales vías y plazas de Madrid, en un clima de alegría, oración y cercanía, según un comunicado de la Archidiócesis de Madrid.

PUEDE INTERESARTE Sandra Mir gana el premio de televisión de la Fundación Línea Directa de información sobre seguridad vial

Estos son los recorridos del papamóvil durante la visita de León XIV a Madrid:

Sábado 6 de junio: Camino hacia la vigilia con los jóvenes

El primer recorrido tendrá lugar el sábado 6 de junio, en torno a las 20:30 horas, cuando el Santo Padre se desplace desde la Calle Vitruvio hasta la Plaza de Lima, donde presidirá la vigilia de oración con los jóvenes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

El trayecto previsto será: calle Vitruvio, Paseo de la Castellana y Plaza de Lima.

Domingo 7 de junio: recorrido hacia la celebración de la Eucaristía en Cibeles

El domingo 7 de junio, aproximadamente a las 09:30 horas, León XIV se dirigirá desde el Instituto Ramiro de Maeztu hasta la Plaza de Cibeles, donde presidirá la Eucaristía dominical.

El recorrido será: calle Serrano, calle Goya, Plaza de Colón y desde este punto accederá a la zona de la celebración litúrgica en el entorno de la Plaza de Cibeles.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Lunes 8 de junio: Catedral de la Almudena

El lunes 8 de junio, alrededor de las 18:00 horas, el Papa recorrerá el centro histórico de Madrid para dirigirse desde la Glorieta de Pirámides hasta la Catedral de Santa María la Real de la Almudena.

El itinerario previsto es: glorieta de Pirámides, Puerta de Toledo, Gran Vía de San Francisco, calle Bailén, Palacio Real de Madrid y catedral de la Almudena.

Lunes 8 de junio: gran recorrido por el centro de Madrid hasta el Santiago Bernabéu

Tras el encuentro previsto en la Catedral de la Almudena, el Santo Padre volverá a recorrer las calles de Madrid a bordo del papamóvil, para dirigirse hasta el estadio Santiago Bernabéu, donde mantendrá un encuentro multitudinario.

El recorrido será: calle Bailén, calle Mayor, Puerta del Sol, Carrera de San Jerónimo, Plaza de las Cortes, Plaza de Cánovas del Castillo, calle Felipe IV, Calle Alfonso XII, Plaza de la Independencia, calle Alcalá, calle Príncipe de Vergara, calle Concha Espina, Plaza de los Sagrados Corazones y estadio Santiago Bernabéu.

Este será el trayecto más extenso de toda la visita apostólica y permitirá que miles de personas puedan saludar al papa en distintos puntos del centro de Madrid.