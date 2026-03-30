Marta Aguirregomezcorta 30 MAR 2026 - 16:53h.

A partir del día 15 de abril las víctimas pueden hacer sus solicitudes ante el ministerio de Justicia.

Víctimas de la Iglesia piden una única vara de medir casos, pero el protocolo "suena bien"

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Hoy, Lunes santo, la iglesia y el gobierno han firmado el acuerdo para indemnizar a las víctimas de la pederastia. La Iglesia Católica asume el 100% del coste de las indemnizaciones de las víctimas cuyos casos ya han prescrito o haya fallecido el presunto agresor y será el Defensor del Pueblo el que vigilará que el proceso sea justo y transparente.

A partir del día 15 de abril las víctimas pueden hacer sus solicitudes ante el ministerio de Justicia. Su caso será estudiado y si no hay acuerdo la última palabra sobre la idemnizacion la tendrá el defensor del pueblo No se establecen cantidades económicas concretas. Se analizará caso a caso. Tambien se revisarán los ya indemnizados por la Iglesia. El Gobierno esta trabajando para que las más de 2.000 víctimas en esta situación según la Iglesia que reciban indemnizaciones no tengan que tributarlas en el IRPF.

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Habla una de las víctimas: "Que notes la erección del cura en una capilla"

Las víctimas han hablado y sus relatos son desgarradores. Uno de los afectados, menor de edad en ese momento, recuerda aún cómo un sacerdote, su agresor, le emborrachaba "siempre nos emborrachaba con cerveza", para poder abusar de él y tener contactos incluso en la capilla donde para absolverle le ponía de rodilla y acercaba sus genitales a su cara. No solo eso, les tocaba el culo, los pezones, te daba un masaje". El joven cree que les hundieron la infancia, y que aún tiene en la cabeza ese olor, esos tocamientos, esa sensación de la erección del cura aprovechando el santo sacramento de la confesión".

La Asociación de Víctimas de Pederastia en Instituciones Religiosas de Navarra (AVIPIREN) ha considerado este lunes que "suena bien la música" del nuevo protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica cuyos casos hayan prescrito, pero también ha pedido que haya "una única vara de medir para todos los casos".

"En principio todo es muy reciente. La música suena bien. Entendemos que era algo necesario, la firma de este acuerdo, para dar amparo a mucha gente que se había quedado desangelada y con ganas ya de cerrar su capítulo", ha declarado a EFE el portavoz de AVIPIREN, Mikel Eziolaza

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Eziolaza ha señalado que se han matizado "algunos detalles". "Parece que va a haber esa comisión mixta en la que se van a poder incluso volver a valorar los casos de las personas que habían pasado por el PRIVA. Pero bueno, a mí me surge también una pequeña duda, y es que hablan de que no hay baremos. Entonces, eso tiene bastante riesgo también de que no sea objetivo y que puede haber agravios comparativos", ha comentado. Ha añadido que con el PRIVA "muchas de las indemnizaciones o reparaciones", incluso si eran "casos similares, muy similares, incluso en el mismo centro, tenían reparaciones y valoraciones muy dispares".

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"Siempre habíamos dicho que era arbitrario, poco transparente. Esperamos que con este nuevo acuerdo y por medio del Defensor del Pueblo haya mayor objetividad y, desde luego, que haya una única vara de medir para todos los casos", ha subrayado. Ha considerado "bastante positivo" el hecho de que con este protocolo el mecanismo "sea más independiente" y participe el Estado. "Antes era muy de parte. Habrá que dar un voto de confianza a esta nueva comisión mixta. Vamos a darle tiempo, que se ponga en marcha, y veremos a ver cómo van saliendo las valoraciones, las actuaciones que vayan haciendo", ha apuntado "expectantes un poco sobre el funcionamiento".