La procesión de la virgen de la guardería en Sevilla: "Los niños se preparan y están ilusionados"

En Sevilla los más pequeños han celebrado el Viernes de Dolores de una forma muy especial.

Los más pequeños salen en grupo a la calle listos para la procesión de la Virgen de su guardería.

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Hoy ha sido el último día de colegio para los más pequeños antes de las vacaciones de Semana Santa y en Sevilla han celebrado el Viernes de Dolores de una forma muy especial, informa Clara Martín.

Los más pequeños salen en grupo a la calle listos para la procesión de la Virgen de su guardería. Son muchos los centros que hoy celebran el inicio de la Semana Santa. "Salimos todo el colegio, los que no salen en procesión salen a vernos y la verdad que lo preparamos con muchísima ilusión y disfrutando de nuestras tradiciones", confiensa los adultos detrás de una iniciativa que los pequeños disfrutan siendo protagonistas. Se preparan para la ocasión, o para ser costaleros, nazarenos, o tocar en el grupo de música.

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Desde el Colegio Santa Ana ya es habitual sacar los pasos en este día tan especial. "Ellos lo viven, es una hermandad en toda regla", comentan padres orgullosos. Muchos confiesan que ya estaban "esperando a que llegase este momento".

El capataz dirige a los costaleros. "Esto va por la familia del cole, al cielo al cielo". Y si nos asomamos al interior ahí los vemos, pequeños y más que listos para llevar a la Virgen. "Todos para arriba valientes", gritan con fe. Una procesión con todos los requisitos que pide una cofradía. "Está muy bien que los niños empiecen con las tradiciones y con la fe", reconocen los que han ido a verlos.

Alumnos vestidos de policía abren el cortejo, seguidos de la banda de música, los capuchones y las mantillas. Un recorrido de dos horas que un día como hoy refleja la ilusión de los sevillanos. Hasta de los más pequeños que ya apuntan maneras.