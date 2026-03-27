Sandra Mir Isabel Sanz 27 MAR 2026 - 15:14h.

El día 19 de mayo puede ser clave para el futuro de la eutanasia en nuestro país

Muere la joven Noelia Castillo tras recibir la eutanasia dos años después: la resaca de un caso complejo

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Noelia Castillo puso ayer fin a su sufrimiento. Se sometió a la muerte digna que deseaba, sola, como ella quería. Tras más de 600 días de calvario judicial por el rechazo de su padre. A las seis de la tarde evangélicos y católicos a las puertas del hospital rezan para salvar a Noelia bajo el lema de que Dios la quiere. En el hall se presenta la que dice ser su mejor amiga para intentar que cambie de idea. Ajena al espectáculo, en su habitación, Noelia en soledad y por decisión propia, pone fin a su sufrimiento, a su vida. Su madre se queda en el pasillo. "Ella no quiere vivir y yo ya no puedo más".

Fuera estan sus tias y su abuela, y también su padre, que para mostrar su oposicion envió vídeos para demostrar que su hija caminaba. Ha litigado contra su hija casi dos años alegando que no tenía las facultades mentales plenas. Pero Noelia estaba amparada por la justicia desde agosto de 2024.

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Dos años de lucha, en el Tribunal Superior, en el Supremo, en el Constitucional hasta llegar a Estrasburgo. Por eso ahora, informa Marina Pérez, las Asociaciones por el Derecho a Morir Dignamente piden una modificación de la ley que en el caso de que haya recurso lo resuelva un solo tribunal y en el plazo máximo de 20 días.

Noelia es la personas numero 1.123 que recibe la eutanasia en España, pero a ella la recordaremos por haber sufrido un calvario judicial de 601 días para poner fin a su sufrimiento.

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Ramón Riu, abogado de Derecho a Morir Dignamente considera que es muy extraño que una tercera persona pueda interferir y dilate tanto el proceso. Estamos impulsando una proposición de ley para que este itinerario quede reducido a una sola instancia".

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El caso de Noelia ha reavivado el debate sobre uno de los puntos más controvertidos de la ley. El Tribunal Supremo estudiará el papel de los padres en la decisión final. Será el 19 de mayo cuando 33 magistrados se reunirán en el Supremo para estudiar si los padres tienen derecho o no a frenar e intervenir en la eutanasia de sus hijos. Lo harán partiendo de un caso, el de Fraancés, un hombre de 55 años que tiene paralizada su eutanasia por la negativa de su padre.