El calvario judicial de Noelia Castillo hasta lograr la eutanasia que su padre rechaza

La joven de 25 años, Noelia Castillo, recibirá este jueves la eutanasia en contra del deseo de su padre

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La joven de 25 años, Noelia Castillo, recibirá este jueves la eutanasia en contra del deseo de su padre y después de dos años de lucha judicial. El 4 de octubre de 2022 Noelia intentó suicidarse, se quedó parapléjica. Antes había sufrido una agresión sexual múltiple.

Dos años despuñes, el 10 de abril de 2024 pide la eutanasia y ese mismo año, el 18 de julio la Comisión de Garantías se la concede. ¿Qué ocurre? Que su padre no está de acuerdo, demanda y el 1 de agosto el juzgado paraliza de forma cautelar el proceso.

A partir de aquí la defensa del padre, a cargo de Abogados Cristianos batalla y apela en las distintas instancias a las sentencias favorables para ejercer esa eutanasia. En el superior de Cataluña, el Supremo, el Constitucional y hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Hoy, su padre ha hecho un último intento para parar su muerte asistida. Sus abogados han solicitado ante el juzgado de instrucción de Barcelona que adopte medidas cautelarísimas para someter de nuevo a una evaluación psiquiátrica a Noelia, aunque todos los informes previos dicen que está en plenas facultades mentales. No parece que vaya a prosperar pues este juzagado ya rechazó otras medidas cautelares al declararse en su día no competente. Todo indica que Noelia recibirá finalmente este jueves la eutanasia, informa Carol Gramunt.