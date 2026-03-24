Loida Zabala, la subcampeona de Europa en halterofilia que lucha por su vida: "Espero llegar viva a 2028"

Loida Zabala se acaba de proclamar subcampeona de Europa en halterofilia para personas con discapacidad.

Con un cáncer de pulmón terminal, que mantiene a raya con una pastilla, mira a la vida de frente: "Mi objetivo es llegar a 2028"

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Loida Zabala se acaba de proclamar subcampeona de Europa en halterofilia para personas con discapacidad con récord incluído. Y no solo porque levantó más de 100 kilos. Hace tres años, fue diagnosticada de un cáncer de pulmón con metástasis en hígado, riñón y vesícula biliar.

Confiesa que el entrenamiento ha sido una motivación extra para enfrentarse a la enfermedad. "Mi meta es llegar a 2028", dice con una entereza fuera de lo normal. Una pastilla mantiene por ahora a raya a su cáncer terminal, pero sabe que su efecto tiene fecha de caducidad. Por eso mira la vida con los ojos de quien se la bebe de un sorbo. No para de ponerse objetivos.

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Loida sabe lo que es luchar. Ha sido su vida siempre, una batalla contra el destino, un pundonor que la hace de oro. Todos los días Loida Zabala llega en su coche, monta en su silla y entra en el gimnasio. Sabe lo que es ganarle el pulso a la vida. A los 11 años un mielitis la dejó en silla de ruedas. Esa silla no fue un obstáculo para ella sino una herramienta para la vida. "Me ayudó mucho y me enseñó lo que era la libertad". Pero ella lo que quería, pese a todo, era hacer deporte. "Me dijeron pues haz halterofilia con discapacidad. No sabia lo que era". Pero dio igual. Su fuerza la llevó a lo más alto, competir en cuatro Juegos Paralímpicos nada menos.

Hasta que la vida, cruel con algunos, le dio otro paro. Ese cáncer de pulmón incurable con el que convive. No se rindió. Ni ella ni su oncóloga, María Eugenia, que explica que se enfrentaron a un cáncer estadío 4 que afectada a múltiples órganos incluido el cerebro. Buscamos un tratamiento oral que es capaz de bloquear esa alteración molecular que es la que le confiere esa respuesta, esa calidad de vida" . Loida de nuevo se puso a luchar para intentar "no tocar suelo tras el diagnóstico".

Tras el tratamiento que le mantiene a raya ha logrado ser campeona de España y subcampeona de Europa, nada menos. "Ser subcampeona uff después del diagnóstico nunca había logrado estar a este nivel".

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El tumor volverá. Pero esa no se resigna. "Ahora mi meta es llegar viva y clasificarme para los Juegos Palalímpicos de Los Ángeles 2028. Sería ver una alarma en mi teléfono que se llama 'Sigues viva', que se supone que eso sonará cuando estadísticamente ya no estaría viva, pero si llego a ver esa alarma lo tengo que celebrar por todo lo alto". La fuerza de Loida, dentro y fuera de la competición deja sin palabra. Y es un ejemplo. De medalla de oro.