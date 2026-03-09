Audrey Pascual, una historia de oro

Audrey Pascual nació sin tibias por una enfermedad congénita.

Hoy, 21 años después, ha entrado a formar parte de la historia del deporte

Con solo seis meses comenzó a practicar natación por recomendación médica para trabajar la espalda y la musculatura antes de caminar con prótesis. El esquí llegó a su vida con 11 años, en La Pinilla.

Su sueño cumplido: ir a las Olimpiadas

Con 13 años su sueño era claro: "Ir a las Olimpiadas". Y esta mañana ha terminado la carrera oyendo cómo se coreaba su nombre y rodeada de sus seres queridos. Un oro después de ganar la plata en descenso. Como ella bien dice, "los límites nos los ponemos nosotros mismos".

Nació sin piernas por una malformación congénita, pero eso no le impidió practicar varios deportes. "Iba a esquiar con mis primas y me decían, pero ¿cómo vas a esquiar si no tienes piernas? Hasta hacerse con la gran medalla soñada. "Para mi ir a las Olimpiadas es como el sueño que he tenido siempre desde que empecé a hacer deporte"

Pero no es la primera vez que se proclama campeona. Hace dos años ganó el campeonato mundial de surf.

Audrey ha cumplido uno de sus sueños y todavía le queda mucho que demostrar en otras tres pruebas de la competición. El oro ha tenido una dedicatoria especial. "Me he acordado de mi abuelo, que decía que había que ser la number one. Él me llamaba 'number one'. Así que por fin soy la 'number one'".

Pero Audrey no se conforma. Antes de viajar ya dejó claro que aspiraba a medalla en todas las pruebas. Y mantiene el objetivo. "Sé que estoy entre las mejores en todas las disciplinas. Mi papel es ir a por todas". El pleno es complicado, admite, pero lo va a intentar.