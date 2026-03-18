Jordi sigue escalando y compitiendo a pesar de su párkinson: "El movimiento es vida"

Sandra Mir 18 MAR 2026 - 17:06h.

Madrid reúne hoy a cientos de escaladores de todo el mundo afectados de parkinson

Jordi Cruz lleva 27 años escalando y tiene la enfermedad desde hace 8 años.

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Madrid reúne hoy a cientos de escaladores de todo el mundo afectados de parkinson. Jordi Cruz lleva 27 años escalando y tiene la enfermedad desde hace 8 años. Denuncia que, en ocasiones, es casi invisible ante los Comites Médicos de Competición. Hace unos meses compitió en su primer campeonato mundial paraescalada. Se clasificó para la final pero, en el ultimo momento, le descalificaron proque consideraron que el párkinson no era limitante. Y tuvo que competir contra escaladores que tan solo tenían una lesion de muñeca leve o una rodilla que no se dobla a 90 grados. Aún así, gracias a su esfuerzo quedó en cuarta posición.

Jordi sabe lo que es la bradicinesia, esa lentitud extrema en los movimientos y la rigidez muscular. El esfuerzo que realiza se plasma en el temblor de su mano. Ha creado el proyecto Dreaming Away para visibilizar la enfermedad y motivar a otros enfermos. "Se pueden hacer muchas cosas con esta enfermedad. El cuerpo está hecho para moverse, el movimiento es vida".

Jordi anima a otros a seguir sus pasos porque "la escalada en rocódromo, controlada, es el mejor de los ejercicios para el párkinson por la cantidad de movimientos, de coordinación, de equilibrio, de concentración, de fuerza. Son muchas cosas". Él no se rinde.