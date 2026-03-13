Carmen sufre el covid persistente: "Tengo 49 años y me siento atrapada en un cuerpo de 90"

Carmen Suárez tiene covid persistente desde el 2022: "Siento nostalgia de mi otro yo"

Dos millones de personas siguen presentando síntomas, pero se sienten olvidadas.

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Han pasado 6 años de la pandemia de covid, pero todavía hay miles de personas en España que sufren los efectos del virus. Es el covid persistente, que les hace vivir con dolores y molestias a diario. No hay tratamiento para ellos, informan Nuria Fresneda, Monstse Ávila y Jorge Bergnatiños.

"Tengo nostalgia de mi otro yo"

Carmen se levanta cada mañana y coge su bastón, con él puede caminar distancias cortas porque necesita silla de ruedas para moverse en trayectos largos. "Tengo debilidad muscular, disfonía, problemas cognitivos...". Son las secuelas que le dejó la covid hace cuatro años. Para poder recordar algunas cosas que le ocurren diariamente necesita escribirla en una agenda, si no se le olvida todo. Carmen echa de menos a su otro yo. Es como un duelo para ella. "Tengo 49 años, sin embargo me siento atrapada en un cuerpo de una señora de 90".

Dos millones de afectados se sienten abandonados

Como ella, dos millones de personas siguen presentando síntomas, pero se sienten olvidadas. Les dan el alta, y tienen que seguir con su vida. Es por eso que hoy la Asociación gallega de covid persistente ha presentado un listado de firmas al Defensor del Pueblo, piden que se vuelvan a abrir para poder así ser atendidos de forma específica para que puedan volver a recuperar sus vidas.