Helena, médico de urgencias agredida: "Me arrastró, aún recuerdo el suelo frío"

Helena, médico de urgencias, cuanto a Noticias Cuatro la paliza recibida por una paciente.

Esta semana se celebra el Día Europeo Contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios con datos preocupantes. Aumentan un año más las agresiones a los sanitarios .por parte de pacientes o familiares de pacientes. Según la Policía Nacional hubo más de 11.000 actuaciones policiales en 2025, cerca de 3.500 en centros sanitarios, y más de 8.000 en atención domiciliaria.

El jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional desvela que la mayoría de víctimas son mujeres de entre 36 y 55 años -lo que ha achacado a que se trata de un sector "feminizado"- mientras que el 66 % de los agresores son hombres. Además, una de cada cuatro agresiones son perpetradas por el acompañante de la persona que acude al centro sanitario a tratarse.

En cuanto al lugar donde se producen, la mayoría son en hospitales (180) y centros de atención primaria (166) y la mayor parte de víctimas son médicos de familia (150) y especialistas (146), lo que no significa que los médicos sean más agredidos, sino que denuncian más.

Las agresiones denunciadas se suelen producir a raíz de ciertos desacuerdos como una baja médica o una dosis de la medicación que el usuario quiere conseguir cuando no le corresponde. "Tenemos también la idea de que 'como esto lo pago yo, tengo derecho a todo', sobre todo en el ámbito público".

Sevilla, Málaga y Cádiz encabezan el número de denuncias

Por provincias, Sevilla es la que más denuncias por agresiones a sanitarios acumula (60), seguida de Málaga (44) y Cádiz (37), mientras que Madrid ocupa el cuarto puesto (35) con una población mucho mayor, lo que para Yanguas refleja que "no se está denunciando lo suficiente".

Los lunes y los martes son los días de la semana con más agresiones y la franja horaria más habitual es entre las 11 y las 12 de la mañana. La Policía Nacional ha llevado a cabo en total más de 11.500 actuaciones policiales en 3.500 centros sanitarios y 8.000 en domicilios, que se han saldado con 138 detenidos, frente a los 106 de 2024 y los 104 de 2023.

La Organización Médica Colegial, por su parte, ha contabilizado casi 900 agresiones, donde se detuvo a 138 agresores. Y se tramitaron 513 denuncias, un 26% más que el año pasado. Helena, medico de urgencias sufrió hace 3 meses una paliza en su hospital.

Helena médico de urgencias, vigilaba a un paciente con síndrome de abstinencia. Estaba estable, bajo control. "Por la tarde hizo cosas raras y llamé a seguridad". Helena fue al baño y al saliur se encontró de frente con la pesadilla. "Me pegó un puñetazo. Se abalanzó contra mí. Intenté quitármelo de encima como pude, me coloqué en posición fetal para protegerme, pero continuó con las patas. Me arrastró por un pasillo y me metió en un cuartillo...".

Aquel ataque brutal solo se detuvo cuando el familiar de otro paciente oyó los gritos y pudo intervenir. "Lo último que recuerdo es estar en la camilla". Las secuelas físicas son duras, pero las psicológicas perduran. Ella sigue recordando "el suelo frío" ,pero está segura que lo superará.

Helena hoy pone rostro a la vulnerabilidad de quien nos cuida.