Sandra Mir gana el premio de televisión de la Fundacion Linea Directa de información sobre seguridad vial

En él se comprobaba la fuente de distracción que suponen las pantallas digitales en los coches.

El jurado ha seleccionado entre más de 2.000 trabajos el reportaje emitidio en Noticias Cuatro

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Nuestra compañera Sandra Mir ha ganado el premio de televisión de la Fundacion Linea Directa de información sobre seguridad vial. El jurado ha seleccionado entre más de 2.000 trabajos el reportaje emitidio en Noticias Cuatro donde se comprobaba la fuente de distracción que suponen las pantallas digitales en los coches.

En él, Sandra Mir alertaba de que un gesto tan sencillo como quitar o poner la calefacción en un coche nuevo con las pantallas táctiles ya era una fuente de distracción muy peligrosa. No solo eso. Los conductores se distraen fácilmente con la pantalla de los coches, ya sea para poner música, la calefacción o simplemente para consultar el GPS.

Desde la calefacción hasta la música, los gestos que nos distraen

Sandra Mir comprobó junto a José Luis cuánto tiempo nos distraemos con la pantalla digital del coche. Se trata de cambiar la radio o poner la climatización mientras conducimos. ¿Cuánto tiempo estamos sin mirar la carretera? En nuestra prueba lo manipulamos en caminos y en vías poco transitadas para no poner a nadie en peligro.

Comenzamos con la calefacción. ¿Qué nos hemos perdido en esos casi siete segundos? Por ejemplo, nos hemos despitado sobre un camión y el carrito de la compra de una señora.

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Siguiente prueba, la música. Cambiar la radio y sintonizar el 7.55 nos hace perder el control de lo que sucede alrededor durante casi 200 metros de recorrido. En ese tiempo desconocemos cuántos coches han pasado, no nos damos cuenta de que estamos sobre la línea continua, perdemos la visión y no vemos si está pasando un peatón. Son los peligros de las pantallas en la carretera. Y alertar de ellos ha tenido premio.