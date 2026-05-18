Sandra Mir 18 MAY 2026 - 16:29h.

Gurús e influencers prodigan por redes todos sus beneficios con mensajes tan peligrosos como que puede curar el cáncer.

Es una farsa, un bulo, que tiene graves riesgos para nuestra salud.

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Es una tendencia al alza en redes con poca base científica. Consumir agua de mar. Gurús e influencers prodigan por redes todos sus beneficios con mensajes tan peligrosos como que puede curar el cáncer.. Es una farsa, un bulo, que tiene graves riesgos para nuestra salud.

Influencers dicen que hay que beber agua de mar, que se puede coger lejos de los puertos. Dicen que a más sal en tu vida más vida y denigran a los médicos que quitan la sal. Algunos van más allá. Dicen que beber agua de mar regenera las celulas cancerígenas.

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Javier Martínez, nutricionista de HM Hospitales lo tienen claro. "Es una barbaridad, no hay seguridad ninguna, puede haber microplásticos, metales pesados, contaminantes, no se debe consumir jamás".

Los hay que dicen que sueñan con que haya agua de mar en cada casa. Un negocio redondo porque todos los que la recomiendan tienen tienda online y venden su propia agua de mar a precio de oro. Cada litro cuesta dos euros.

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Dicen estos gurús que el agua de mar ayuda a hacer la digestión, regula el descanso, reduce resfriado y congestiones, elimina mucosidad, ralentiza el envejecimiento celular, reduce el estrés y endurecer los huesos. Por centrarse en esto último, el experto es rotundo. "Lo dicen porque contiene minerales, pero es en una proporción tan ínfima que habría que tomar grandes cantidades de agua de mar para que tuvieran algún efecto y hacer esto nos mataría por deshidratación". El agua de mar no está recomendado en nadie, pero ojo si haces caso a esto si eres un enfermo renal, hiptertenso, tienes insuficienncias cardíaca, enfermos cardiovasculares, porque ponen en riesgo su vida.

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Alcalinizar el cuerpo no evitar al cáncer. Los gurús e influencers hablan de acabar con las células cancerígenas, te dicen que los médicos mienten. El agua de mar no cura el cáncer ni es un antiinflamatorio. "Aquí lo que falta es ética, es una barbardidad", dice el experto. Pilar, presidenta de Almia, tiene metástasis desde hace 31 años y señala que siente "lástima por las personas a las que se les da falsas esperanzas, sobretido en casos con metástasis como es mi caso que vas a la desesperada. Es peligroso sobretodo en los pacientes que dejan sus tratamientos para llevar a cabo estas pseudoterapias".

Y lo peor de todo es que ellos se hacen ricos vendiendo milagros falsos gracias a sus millones de seguidores.