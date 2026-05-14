La obesidad frena en el primer mundo, pero el teletrabajo engorda tres kilos de media

El aumento de la obesidad se ralentiza en los países del primer mundo, pero sigue disparada en los países en desarrollo

El teletrabajo engorda tres kilos de media, según un estudio realizado por la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (Seedo).

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Hoy hemos conocido que el aumento de la obesidad se ralentiza en los países del primer mundo, pero sigue disparada en los países en desarrollo. Lo dice un estudio que publica Nature. En España, por ejemplo, la obesidad infantil se ha estancado en el 14% de la población y en los adultos la prevalencia está entre el 13 y el 18%.. No solo eso. En países como Francia, Italia y Portugal ha empezado a disminuir.

Pero en regiones de ingresos medios y bajos la obesidad sigue aumentando y está entre un 30 y un 40% en adultos sobre todo por el consumo de ultraprocesados (que son baratos) y baja actividad física.

El teletrabajo engorda

Hoy también hemos conocido que el teletrabajo engorda una media de tres kilos, informa Clara Marzá y Victoria Talero. El teletrabajo nos acerca a nuestro hogar en la misma proporción que nos aleja del peso ideal. A falta de movimiento, el picoteo constante y la improvisación con los menús estaría detrás, según un estudio realizado por la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (Seedo), el teletrabajo puede llegar a provocar un aumento de tres kilos de promedio en una persona.

Esta situación no se debe a un aumento en la ingesta de alimentos sino a que no se hace el suficiente ejercicio diario para quemar las calorías consumidas. Aunque la tentación de la nevera abierta está ahí.

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Cada vez teletrabajamos más. Casi el 15% de los españoles usan su casa a modo de oficina. Y subiendo. Pero ante problemas soluciones, porque si hay algo que caracteriza el teletrabajo es la flexibilidad la que permite a Horten cambiar su rutina y hacerla más... fit. Y ella lo tiene claro. "Con planificación acabas comiendo mejor, por lo menos en mi caso". Por poner, hasta ha puesto una cinta a los pies del escritorio de tu casa.

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No es el caso de todos, claro está. El teletrabajo, entre soledad, aburrimiento y rutina a algunos les pesa más que a otros.

En Cantabria, ponen sobre la mesa el coliving, en versión rural, informa Idoia Rivas. Rodeados de naturaleza, el trabajo en remoto se suma a la convivencia y a la comida de la huerta a la mesa. Todo para combatir los inconvenientes del teletrabajo sin tener que renunciar a sus puntos fuertes.