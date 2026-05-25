Sandra Mir 25 MAY 2026 - 15:52h.

El 16% de la sociedad está en riesgo de alcoholismo y beber por la mañana en el desayuno es un síntoma claro.

Lorenzo Armenteros, médico de familia: "Ninguna dosis de alcohol es bueno para el cuerpo, aunque esté normalizado".

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El 16% de la sociedad está en riesgo de alcoholismo. Y hay un indicador fundamental para saber si ya hay una adicción, que es el consumo de alcohol por la mañana. Y es algo más común de lo que pensábamos, pese a oos memenos que quitan hierro o hacen bromas sobre el consumo de alcohol mañanero.

Entrar a las 9 de la mañana en un bar es ver restos de alcohol de gente que desayuna antes de ir a trabajar. Desde cervezas, a licores de hierbas o orujo, hasta los que ya empiezan la mañana con su carajillo oel whisky. El 25% de los accidente laborales tienen que ver con este consumo, pero es que además, se trata de una bomba para nuestro organismo. Si el alcohol ya provoca que tengamos que asimiliar toxinas, el mañana es aún peor.

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Como señala Lorenzo Armenteros, médico de familia, "un carajillo es un destilado de alta graduación,el efecto sobre nuestro organismo y más a primera hora de la mañana va a der mucho peor, provocando inflamación, hepatiris alcohólica o cirrosis". Y un dato que a veces olvidamos: "El alcohol está naturalizado, pero ninguna dosis de alcohol es beneficiosa para el cuerpo. Todo el alcohol es negativo".

Si pides alcohol por la mañana junto al desayuno, ten en cuenta que esta es una señal de alarma de que puedes padecer alcoholismo.