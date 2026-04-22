Fumar no es tiempo de trabajo: la empresa puede reclamar las pausas del cigarrito

Sandra Mir Lidia Camón 22 ABR 2026 - 15:25h.

Las empresas pueden obligar a los trabajadores a fichar al salir a fumar

El consumo de tabaco cae entre los más jóvenes en España

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Año 2023. El Tribunal Supremo dicta sentencia. Las empresas pueden obligar a los trabajadores a fichar al salir a fumar porque, segun la ley, el cigarrito recurrente no es tiempo efectivo de trabajo. Muchos trabajadores no se han enterado tres años después. Cada cigarro pueden ser cuatro minutos. Hay un matiz, no hay que confundir estas pausas con el descanso legal de los trabajadores donde sí que se puede fumar. Otra cosa en el tiempo de trabajo sin que forme parte de ese descanso legal, porque fumar no es una necesidad fisiológica.

Si hay que descansar un tiempo en el trabajo debería buscarse algo más sano para desconectar unos minutos, algo que también recomiendan los expertos. Los fumadores argumentan que son conscientes de estos parones y que tienen el sentido común de recuperarlos a lo largo de la jornada.

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El recordatorio de esta realidad llega cuando en Reino Unido se ha prohibido por ley fumar a los nacidos a partir de 2008. La generación de los que ahora tienen 18 años va ser la última que pueda compar cigarrillos legalmente, informa Daniel Postico.

Además de esta medida central, la ley incluye otras restricciones, como la prohibición de fumar en parques infantiles y en las inmediaciones de escuelas y hospitales. Tampoco se podrá vapear en coches en los que viajen menores, en parques infantiles y en las inmediaciones de los centros escolares, para proteger a los jóvenes del humo y del vapeo pasivos. El texto faculta la prohibición de la publicidad de productos de vapeo, impone restricciones a sus sabores y envases, y veta su uso en lugares donde ya está prohibido fumar.

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El consumo de tabaco cae entre los más jóvenes en España

Aquí en España, el consumo de tabaco entre los jóvenes ha caído mucho en los últimos años. Estamos en mínimo históricos tanto de consumo de tabaco tradicional como de cannabis A diario, en nuestro país, fuman el 4,3% de los jóvenes de 14 a 18 años. Son más de 3 puntos menos que en 2023. En los 90 llegaban a ser casi el 24%.

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Y además estamos pendientes de la aprobación de la última ampliación de la Ley Antitabaco que contempla, entre otras medidas, la prohibición de vapeadores para los menores. De hecho, ya se equipara el tabaco convencional con los vapeadores. Y la prohibición de fumar en más espacios, como terrazas, marquesinas de autobús, campus universitarios o vehículos laborales.

Fumar es una de las principales causas de muerte y discapacidad en todo el mundo y provoca más de 7 millones de fallecimientos al año, según la Organización Mundial de la Salud.

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La Comisión Europea se ha fijado como objetivo lograr para 2040 una "generación libre de tabaco", reduciendo la tasa de fumadores por debajo del 5%, frente al entorno del 25% actual.