León XIV: de la discreción al liderazgo pacifista ante su histórica visita a España

Miguel Manso 05 JUN 2026 - 14:41h.

El periodista Jesús Bastante, redactor jefe de Religión Digital, analiza la visita del papa a nuestro país.

Robert Prevost está logrando "quitarse la L del primer año", explica en una entrevista con Noticias Cuatro.

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Tras cumplirse el primer año de pontificado de León XIV, el redactor jefe de Religión Digital, Jesús Bastante, ofrece una visión reveladora sobre la evolución del papa estadounidense. Robert Prevost está logrando "quitarse la L del primer año", explica Bastante en una entrevista con Noticias Cuatro. Ha superado la “fase de aprendizaje” para consolidar un estilo propio que combina la continuidad con el legado de Francisco y una firmeza renovada en la escena internacional.

Para Bastante, el gran mérito de este primer año ha sido la capacidad de León XIV para "calmar las aguas" dentro de una Iglesia que vivía tensiones internas constantes. A diferencia del carisma "arrollador" de su predecesor, León XIV optó inicialmente por un perfil discreto y silencioso, no por debilidad, sino con el propósito deliberado de superar las divisiones y reducir la hostilidad de los sectores más conservadores.

Sin embargo, en los últimos meses ha emergido un perfil más contundente. Bastante destaca que el Papa se ha configurado como la "némesis de Donald Trump", planteando un futuro global para una era "post-Trump" marcada por la búsqueda de la paz en conflictos actuales como los de Gaza, Ucrania o Irán. Este giro hacia un "papa pacifista" y firme contra la polarización es, para el analista, una de las claves de su consolidación.

Ante la inminente visita de León XIV a España en junio de 2026, Bastante anticipa que el público se encontrará con un "papa diferente". Frente a la imagen de "robot" que solo lee discursos, el analista prevé un pontífice más humano y propenso a la improvisación, gracias a su dominio del castellano tras haber sido misionero en Perú durante más de 20 años,.

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El análisis subraya tres hitos fundamentales del viaje:

-Hito institucional: Su discurso ante las Cortes Generales, siendo la primera vez en democracia que un papa habla en la sede de la soberanía española, lo que marcará "un antes y un después".

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-Compromiso migratorio: La visita a Canarias y Tenerife, donde cumplirá el deseo de Francisco de acercarse a la "última frontera de la migración".

-Desafío político: Bastante pone el foco en la preocupación del Papa por el ascenso de la ultraderecha y los extremismos en España. Según el periodista, la reacción de la Conferencia Episcopal ante estas informaciones ha sido "extraña", magnificando unos problemas que el Papa tendrá que gestionar en un país fuertemente polarizado.

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En definitiva, el análisis de Jesús Bastante dibuja a un León XIV que ha sabido transitar desde la discreción estratégica hacia un papel de referente moral global, preparado ahora para enfrentar el reto de una España que lo recibirá entre el entusiasmo masivo y las reticencias de ciertos sectores políticos.