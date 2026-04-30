Alejandro Rojas-Marcos reflexiona sobre la corrupción en España

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En 'Todo es mentira' se ha debatido sobre el 'caso mascarillas' con la participación de Víctor Ábalos, hijo del exministro, y Alejandro Rojas-Marcos, expolítico y abogado, quien ha reflexionado sobre la corrupción en España.

“Estoy siguiendo este folletón, que cuesta creer que sea real. Me resulta muy difícil desengancharme. Veo el impacto mediático, la importancia y el interés que genera, pero, dicho esto, yo soy hijo de una lucha por la democracia de más de 70 años y se me ocurren tres reflexiones”, ha comenzado Alejandro.

Alejandro Rojas-Marcos: "La democracia está manchada"

Rojas-Marcos ha puesto el foco en el poder: “La primera es que estos son unos cuantos mindundis, delincuentes que se desmienten unos a otros. La pregunta es dónde está el poder realmente, porque el problema es el poder que hay detrás, delante y el que han movido. Ese es el verdadero problema”.

Además, ha señalado que no se trata de un caso aislado de corrupción en España: “Hablamos de una democracia manchada por la corrupción, y este no es el único caso. Tenemos el caso Kitchen, el del rey emérito, pura corrupción, o la familia Pujol. ¿Qué ha pasado aquí?”.

Por último, ha focalizado su crítica en el PSOE: “Y no basta con eso, aún hay más. El PSOE tiene un problema, pero un problema genético, o es que se nos ha olvidado toda la corrupción del PSOE desde el inicio de la democracia. La democracia está manchada”.