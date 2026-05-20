El petróleo y ZP: una empresa del Gobierno chino habría pasado por él para sacar petróleo de Venezuela

Daniel Montero 20 MAY 2026 - 20:56h.

La salida de los barcos dependía directamente de “La Dama”, como llamaban a Delcy Rodríguez.

Zapatero y Ábalos, salpicados por Plus Ultra: "Los investigadores de la UDEF pidieron a la Audiencia Nacional consultar las agendas de Ábalos"

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Jose Luis Ábalos se queja de la vara de medir del PSOE con él y con Zapatero. En los últimos meses, tanto Ábalos como su entorno han puesto el foco en los negocios privados de Zapatero. Ábalos critica que siendo ministro de Transportes, nadie le informara de la aprobación del rescate de Plus Ultra hasta el Consejo de Ministros. Tanto él como Koldo han hablado de los negocios de ZP con oro y petróleo. Koldo habló en OK Diario de una fortuna para generaciones.

Pero ¿Hay alguna prueba en el sumario sobre el enriquecimiento de Zapatero con oro o petróleo, como cuentan Koldo y Abalos? Las hay, aunque ahora hay que acreditar que sean delictivas. El juez les da importancia porque trascienden lo que es la operativa de una empresa normal y es el negocio entre Gobiernos.

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Hay una fecha clave. Enero de 2024. Una operación por la que una empresa dependiente del Gobierno Chino, se ve obligada a pasar directamente por el despacho de Zapatero para sacar una partida de petróleo de Venezuela. Se hace por medio de un bróker en Suiza. La salida de los barcos dependía directamente de “La Dama” como llamaban a Delcy Rodríguez. Y la empresa china recibe la orden de pasar por Zapatero “para acceder a la operativa de compraventa de petróleo, los potenciales compradores deben canalizar necesariamente la gestión a través de la red de influencia articulada, quienes han de dirigirse a José Luis Rodríguez Zapatero mediante la preceptiva Letter of Intent (LOI). La Dama es la que controla la asignación directa de los barcos.

Además, los intereses de Zapatero y Ábalos también parece que se cruzaron en el rescate de PLus Ultra. La empresa intenta contactar con ambos para lograr sus objetivos. Por eso Koldo avisa a Ábalos de que Zapatero está reunido ahora con el ministro de Inclusión y Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo. "Para que lo sepas”, le dice el exministro a Koldo. ¿Porqué es eso importante? Porque solo las empresas que están al corriente de pagos con Hacienda pueden pedir subvenciones. El auto explica que la Seguridad Social sí que le dio el certificado pese a las deudas. Y la pregunta es por qué.

En cuanto a los pagos, a la rama de Zapatero se le paga a través de Julio Martínez y las asesorías, mientras que a la trama de Ábalos, que no está en esta causa, los pagos se hicieron a dos mujeres, una colombiana y otra de ellas, Jessica, su expareja.