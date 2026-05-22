Horizonte Madrid, 22 MAY 2026 - 02:08h.

Esto fue lo que le hizo sospechar a Garicano y qué le respondieron las autoridades a su advertencia

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La advertencia de Luis Garicano sobre Plus Ultra hace cinco años "se ha hecho viral", señala Iker Jiménez en su programa. "Sin aviones, arruinada y se quedará con el dinero", es lo que afirmaba el eurodiputado de Ciudadanos en mayo de 2021.

Para tratar el tema, en 'Horizonte' conectan con el mismo, quien detalla qué fue lo que le hizo sospechar y cuál fue la respuesta de las autoridades a su advertencia.

Los detalles sobre la advertencia de Garicano

Cuando le preguntan por la "profecía" que hizo, el invitado asegura: "Sí, yo algo muy raro me esperaba porque realmente algo que olía tan mal como Plus Ultra, tan mal, tan mal, tan mal, tenía que tener alguna explicación de este tipo. Estaba claro que había gato encerrado, pero bueno, no deja uno de sorprenderse".

Y es que la ayuda oficial tuvo lugar el 9 de marzo y su denuncia llegó a la Comisión Europea el 6 de abril: "Eran 50 y pico millones para una aerolínea, por ser estratégica que tenía menos del 0,1% del mercado, no, y tres aviones volaban en ese momento porque el otro estaba roto. Son cosas que llaman tanto la atención".

Sin embargo, le sorprende que "no hicieran nada al respecto": "Yo creo que ha sido un fracaso porque hasta que no han llegado los fiscales de fuera esto no se ha movido".

De hecho, él advirtió, aprovechando que tenía acceso directo a la Comisión, y su primera respuesta "fue muy positiva": "Exigieron al Gobierno que se que se explicara y me llegaba un dossier con 12 o 13 documentos con todos los informes que en teoría justificaban aquello. Luego yo presenté un escrito de alegaciones porque no tenía por donde agarrarlo y ahí fue donde debieron llegar las prisiones porque ahí fue donde me dijeron que no correspondía".