Ramón Bermejo insinúa el transporte de sustancias ilegales en los aviones de Plus Ultra

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Ante el requerimiento a la sede del PSOE, Nacho Abad ha conectado en directo con Ramón Bermejo, portavoz de Víctor de Aldama, para conocer su opinión al respecto y algunos detalles que ya había adelantado su representado. Bermejo ha insinuado el transporte de sustancias ilegales en los aviones de Plus Ultra y ha hablado de petróleo, sobres secretos, criptomonedas y la existencia de alguien que desvele la verdad.

Ramón Bermejo no ha esperado a que Nacho Abad le formulara la pregunta y directamente le ha explicado que tiene la sensación de que: “La investigación va a ir en la dirección de la supuesta financiación ilegal del PSOE”, algo que asegura que: “De alguna forma por la información que tenemos, creemos que sí”.

El presentador de ‘En boca de todos’ ha querido saber qué había en los sobres de los que hablaba Víctor de Aldama, algo que su portavoz no ha podido desvelar: “El señor Aldama lo declaró en sede judicial… Un sobre se entrega, es una pieza secreta… El contenido no lo pudo desvelar, pero tiene relación a la financiación y los porcentajes”.

Nacho Abad ha ido al grano y ha querido saber si: “¿Había cupos de petróleo?”, encontrándose con un “Sí”, si “¿Había minas de oro?”, algo ante lo que no ha podido contestar: “Eso no te lo puedo responder…”, pero sí ha dejado entre ver la posibilidad de la existencia de inversiones en criptomonedas: “Hay algo”.

Nacho Abad, a Bermejo: “¿Había tráfico de droga en los vuelos de Plus Ultra?”

Bermejo se ha preguntado en voz alta: “¿Qué hace a la sazón una secretaria creando una empresa en Emiratos?” y ha dejado ver que: “Esta fiesta nos va a traer un último baile, sobre la cocaína, el transporte que se hacía con ciertas cosas… Los comandantes de vuelo no podían tener acceso al contenido que llevaban en las tripas del avión”. Una fuerte afirmación ante la que Abad ha sido claro: “¿Había tráfico de droga en los vuelos de Plus Ultra?”.

“Yo no puedo creer nada, pero parece que hay un error de cálculo… No puedo descartar que existan un tipo de vínculos que van a desencadenar responsabilidades penales…”, ha respondido Ramón Bermejo, quién ha explicado que José Luis Rodríguez Zapatero tiene que estar atravesando un momento muy complicado.

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Nacho Abad ha querido saber si tenía la sensación de que en este caso también hacía falta “Un Aldama” que arrojara luz y su portavoz ha sido contundente: “Julio Martínez, por disponibilidad, está en situación de tirar de la manta”.

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