Virginia Barcones defiende la actuación de Javier Padilla, secretario del ministerio de Sanidad: “Me parece una persona profunda respetuosa y creo que España tiene suerte de tener a un profesional así”

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Nacho Abad ha aprovechado la intervención de la directora de protección civil, Virgina Barcones, en ‘En boca de todos’ para preguntarle por el comportamiento del secretario de Sanidad, Javier Padilla con el presidente canario, Fernando Clavijo y la actitud irresponsable de uno de los pasajeros españoles evacuados del crucero MV Hondius tras detectarse un brote de hantavirus en su interior.

“Javier me parece una persona profunda respetuosa y creo que España tiene suerte de tener a un profesional como él… Se está hablando de ello en todo el mundo…”, ha comenzado a explicar Virginia Barcones, directora de protección civil, sobre la supuesta ridiculización de Javier Padilla, secretario de Sanidad, de la preocupación por las ratas del presidente Fernando Clavijo.

Además, le ha aclarado al presentador que el informe del Estado es contundente: “Yo he visto el informe y en el informe no pone eso, la posibilidad es absolutamente remota. Hay que creer en la ciencia, yo creo en la ciencia… Estas ratas, no, habrá otras ratas que igual naden, pero estás no… Yo lo que hago es creer en la ciencia… Han puesto por escrito que existía una posibilidad remota de que esto existiera…”.

Además, ha querido ser muy clara sobre las imágenes en las que se ve a un pasajero con la mascarilla quitada dentro de uno de los autobuses burbuja de la UME: “Esto no es así y te lo voy a aclarar… Esto es algo que no hay que hacer, yo no sé que relación han tenido los distintos países son sus compatriotas… Se pactaron unas condiciones mínimas en los distintos operativos y las de España han sido totales, la UME y los autobuses iban con las máximas medidas de protección… Lo que hizo este señor está mal hecho, pero como ya se había previsto, las medidas de seguridad eran tan altas, que era imposible el contagio”.

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