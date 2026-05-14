Irma y Dana denuncian que llevan más de un año sin estar empadronadas en su vivienda

Los vecinos de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), atemorizados por una vecina que lanza bombonas de gas por el balcón

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Tatiana Márquez se ha desplazado hasta Barcelona para conocer la realidad de Irma y Dana, unas vecinas que han sido desempadronadas de su vivienda en propiedad mediante un falso contrato de alquiler que nadie ha corroborado. Denuncian la falta de medios para solucionarlo y que pueden quedarse sin ejercer su derecho al voto.

Con un montón de documentos oficiales en la mano, que acreditan que esta familia es propietaria de la casa desde hace 25 años, la reportera de ‘En boca de todos’ nos ha explicado cómo Irma y Dana se dieron cuenta de que ya no estaban empadronadas en su propia vivienda. De repente, les han informado que desde diciembre han sido desempadronados de su vivienda y que hay otras personas empadronadas en ella. Algo que les ha pasado a más personas de la ciudad.

Debido a la Ley de Protección de datos no conocen la identidad de las personas empadronadas en su vivienda: “No sabemos si es alguien de fuera o es alguien de aquí, pero en julio presentaron el contrato de alquiler y en diciembre lo acabaron”. Javier Albiol, alcalde de Badalona, ha explicado que no era tan sencillo desempadronar: “Para dar de baja del patrón, es complicado… Si tu no renuevas el empadronamiento con cierta regularidad y viene otra persona, y se empadrona, te borran del padrón…”, y que los funcionarios no tienen medios suficientes: “En la mayoría de las ocasiones el funcionario no puede acreditar. Hay Ayuntamientos que están empadronando en edificios municipales… Lo que haría es decir que solo se puede empadronar quién venga con una copia simple del alquiler sellada”.

“Antes de darnos de baja, el Ayuntamiento por ley, tiene que mandarnos una carta para corroborar si es verdad que hemos alquilado la casa, y esa carta no ha llegado. A los medios de comunicación les han dicho que nos han enviado dos cartas, pero aquí no ha llegado nada… Nos está ayudando la regidora del PP del Ayuntamiento de PSC… Nos dijo que, si se arregla antes de final de año, podremos votar, pero si no nos quedamos sin votar”, ha explicado Irma, además de asegurar que fueron a los Mossos d´Esquadra y que no quisieron registrar su denuncia porque no tenían el falso contrato de alquiler ni iban a aceptar un trámite que se iba a quedar en un cajón y nadie lo iba a investigar”.

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