Lo que se esconde tras el récord del maratón de Sebastián Sawe

Sandra Mir 27 ABR 2026 - 17:26h.

Sus zapatillas pesan 100 gramos, son de espuma y llevan un material fundamental para ser prácticamente ingrávido.

Durante la carrera Sawe ingirió entre 90 y 120 gramos de carbohidratos por hora.

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Es el último hito del deporte: 1 hora, 59 minutos y 30 segundos. El nuevo récord mundial de maratón rompe la mítica barrera de las dos horas, una frontera que hace poco parecía infranqueable. La tecnología y la nutrición están detrás de este éxito. Eran 60.000, pero un keniata de 31 años iba a hacer historia logrando llegar a meta en menos de dos hora.

Sebastián Sawe ha grabado la marca en sus zapatillas y no es una coincidencia. Pesan 100 gramos, son de espuma y llevan un material fundamental para ser prácticamente ingrávido. Son plantillas de carbono.

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Pero lo que al keniata le ha hecho conseguir este hito ha sido la alimentacion. Ha ingerido entre 90 y 120 gramos de carbohidratos por hora. Como señala Adán Carbó, nutricionista de Forza Saude, es como un buen plato de pasta. "Una persona normal no podría tolerarlo. Ellos lo hacen con geles, bebidas isotónicas, pero una persona sin entrenamiento le sería imposible llegar a estas cantidades porque hay que trabajar esta parte digestiva para poder absorber, digerir y metabolizar esa cantidad".

Los nutricionistas se ha desplazado a Kenia 192 días del año para adaptar su cuerpo a tolerar grandes cantidades de carbohidratos. El objetivo era neutralizar la fatiga muscular y la acumulación de ácido láctico.

Sawe ha hecho historia, pero ya hay quienes critican hasta dónde vamos a llegar con tanta suplementación y echan en falta lo épico como Bikila. En 1960 cuando hizo récord mundial y ganó el oro olimpico corriendo 42 km descalzo.