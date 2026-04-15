El reto de Alejandro: de la paz al camino de Santiago con un tumor cerebral gracias a un casco salvador

Patricia Pereda 15 ABR 2026 - 23:14h.

Hace un año y medio fue diagnosticado de un glioblastoma, el tumor cerebral más agresivo y con peor pronóstico.

"Desde hace 20 años no habíamos tenido ningún avance de supervivencia en un paciente con un glioblastoma hasta la llegada del dispositivo", dice su doctora.

Compartir







Hacer el Camino de Santiago siempre es muy emocionante, pero hay casos que lo son aún más. Como el de Alejandro, un paciente con un tumor cerebral muy agresivo. Está haciendo el camino desde Madrid en bicicleta gracias a un casco preparado. Alejandro se dispone a pedalear por un sueño que hace poco parecía imposible.

Hace un año y medio fue diagnosticado de un glioblastoma, el tumor cerebral más agresivo y con peor pronóstico. "A ver si logras seguirle el ritmo". Ahora le toca hacer el reto de su vida. Este desafío es posible gracias a una nueva terapia que ya está incorporada en el sistema público de salud. Alejandro reconoce que se encuentra "bastante bien" y que "está haciendo vida bastante normal".

Se trata de un dispositivo portátil colocado en su cabeza que, a través de campos eléctricos, interrumpe la división de las células cancerosas y evita que el tumor se expanda. "Desde hace 20 años no habíamos tenido ningún avance de supervivencia en un paciente con un glioblastoma hasta la llegada del dispositivo", destaca María Virginia Martínez, oncóloga médica del Hospital La Paz.

Por delante quedan 13 días de ruta y 650 kilómetros. Todo está preparado. Solo queda un último beso. Le dará fuerza para llegar a Santiago el próximo 25 de abril. "A veces un diagnóstico de cáncer no tiene que ser mortal", señala Maríua Virginia con más esperanza que nunca. Como Alejandro.