Javier, paciente con párkinson: "Se puede ser feliz y hacer muchas cosas, pero hay que socializar"

Patricia Pereda 10 ABR 2026 - 17:49h.

Este sábado es el Día Mundial del Parkinson, la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente

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Este sábado es el Día Mundial del Parkinson, la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente del mundo. Los casos han aumentado un 80% en los últimos 20 años. Y en España, el número de pacientes se ha duplicado en 14 años.

España es el noveno país del mundo con más casos de Parkinson: ahora mismo afecta a 200.000 personas y se diagnostican 10.000 casos nuevos al año. Y de momento es imparable: según las previsiones, en 2050 seremos el país con más casos por habitante: 850 por cada 100.000 habitantes. Noticias Cuatro ha estado en el Hospital de la Princesa en Madrid, donde han invitado a varias personas sanas a saber lo que se siente viviendo con Parkinson. Les han enganchado pesas en dedos, muñecas y pies y solo con eso han sentido una sensación indescriptible, que tal vez les haga ser más empáticos con la gente que tiene esta enfermedad y a la que hay que apoyar, más que nada en su socialización. "Te ralentiza todo los movimientos para hacer las cosas del día a día", confiesa Pepi a la que le ha costado vestirse, ponerse las gafas o maquillarse.

Javier fue diagnostica de parkinson con 54 años: "No es solo temblor, tenemos dificultades"

En su día a día, Javier convive con el parkinson desde que a los 54 años se lo diagnosticaron. "Esto no es solo el temblor, a mí me encanta cocinar y con el temblor en la mano izquierda ya tengo que hacer el sofrito de otra forma. Tengo muchas dificultades, pero se puede ser feliz. Se pueden hacer muchas cosa, hago una dieta sana, hago tenis de mesa donde he jugado el campeonato del mundo, pero lo más importante es la socialización", reconoce. Tiene un tratamiento farmacológico, pero el poder compartir aficiones es casi tan importante como eso.

El Hospital Princesa de Madrid quiere visibilizar la enfermedad. "Que un vecino o compañero de trabajo no tenga que ocultar su movimiento de la mano para que nadie piense que no puede ser capaz de darlo todo en el trabajo", señala Lidia López Manzanares, responsable de la Unidad del Parkinson.

Creo que todos nos deberíamos poner los lastres un ratito, para concienciar, dice Pepi. Porque, a veces, la mejor medicina, es no estar solo.