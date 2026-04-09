Hada nació el pasado 5 de enero con 440 gramos y 24 semanas de gestación.

Hada tiene una familia en el equipo médico del hospital clínico San Cecilio de Granad: "Sin ellos no estaría aquí"

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Nació el pasado 5 de enero con 440 gramos y 24 semanas de gestación. Nadie podía imaginar que esta pequeña saldría adelante, salvo su familia y el equipo médico del hospital clínico San Cecilio de Granada. Tres meses después Hada Rocío ha recibido el alta.

A sus tres meses de vida Hada Rocío ya puede presumir de haber ganado más de una batalla. Verónica Molina, madre Hada Rocío, lo resume en una frase: "Todo lo que la echan lo supera", informan Ana Martín y David Jiménez.

Nació como un regalo de Reyes inesperado. Porque con 24 semanas y sólo 440 gramos vivir se convierte en un auténtico milagro. Manuel López, padre Hada Rocío, recuerda entre lágrimas la incertidumbre de su día a día para ver a su pequeña aferrándose a la vida: "Me levantaba a kas tres de la mañan, la veía que estaba bien, me volvía". La suerte de esta pequeña fue encontrar muchos brazos a los que aferrarse: los de un equipo médico volcado en impulsar sus latidos.

José Uberos, Jefe Sección Unidad Neonatal Hospital Clínico San Cecilio, recuerda que ha habido muchos problemas que se han ido solventando y que afortunadamente han llevado a este momento feliz".

Tantas lágrimas vertidas que ahora, por fin, son de felicidad. María José Rodríguez, enfermera UCI Neonatal Hospital Clínico San Cecilio no puede evitar emocionarse al recordarlos. "Ha habido días muy difíciles, muy complicados, pero bueno ya está, ya pasó", dice entre lágrimas girando la cabeza como recordándolos pero con una sonrisa en la cara por haber logrado el objetivo de salvarla. Porque aunque ya pueda volver a casa en este hospital, Hada ya tiene a su otra familia."Si no hubiera sido por el equipo que hay, hoy no estaría aquí", reconoce, también llorando de emoción Manuel, el padre de Hada, una jabata de la vida.