Cómo funcionan las alertas: ¿Se han quedado viejos los avisos de la AEMET?

Francico Martín, de Meterored, "hay que poner que el aviso rojo puede ser un peligro para su vida, su familia y sus propiedades".

La devastación de Leonardo no cesa y llega Martha, con más agua, viento y nieve

Compartir







Con la borrasca Leonardo nos fijamos en los avisos de la AEMET. El nivel rojo se activa cuando esperamos lluvias de más de 200 litros por metro cuadrado. Pero, parece que estos avisos se están quedando cortos porque está cayendo el doble y hasta el triple de agua. ¿Se han quedado viejos los avisos de la AEMET? ¿Deberíamos actualizarlos? Se lo hemos preguntado a sus meteorólogos.

Por ejemplo, en Grazalema, ¿por qué no se percibió el riesgo que suponía? No se esperaban inundaciones. Los avisos de la AEMET hablan de litros, y esos litros, a veces, se quedan cortos: los más de 200 del rojo se convierten en 600. Ocurrió también en la DANA. ¿Hay que cambiar el mensaje?

Meteorólogos piden cambios

Hay meteorólogos que lo piden desde hace tiempo. Se deben poner avisos basados en impacto, consecuencias y riesgos porque el cambio climático está cambiando la forma de llover y la forma de avisar no puede ser la misma. señala Francico Martín, de Meterored, "hay que poner que el aviso rojo puede ser un peligro para su vida, su familia y sus propiedades. La gente no está concienciada hasta que le pasa". Rubén del Campo de la AEMET señaña que los avisos rojos ya suponen un riesgo extraordinadio.

La AEMET ya la está cambiando, pero es clave también que lo entienda quien recibe el aviso porque esta es la nueva realidad climática y cuanto antes nos mentalicemos, mejor.