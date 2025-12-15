First Dates 15 DIC 2025 - 22:50h.

Descubre al completo la cita de Juan y Camilo en 'First Dates'

Una soltera de 'First Dates' empatiza con su cita al descubrir los prejuicios que acabaron con sus relaciones: "Me siento identificada"

Compartir







Juan tiene 32 años, es peluquero y creador de contenido. Llega desde Almería para encontrar el amor bajo los focos de 'First Dates'. Se considera una persona segura de sí misma y que se quiere mucho, pero confiesa que se maquilla desde pequeño porque anteriormente sí "tenía complejos". Además, asegura que mucha gente le paraba para preguntarle por qué lo hacía.

A Carlos Sobera le explica su profesión de peluquero y le comenta que hace contenido "sin sentido y gracioso". Asegura que tiene un vídeo que se le hizo viral, tras esto, procede a representarlo: "¿Por qué le echan tanta sal a la playa? ¿Por qué no le echan azúcar para que se endulce?" A lo que el presentador y los camareros no pueden evitar la risa.

Sobre sus aficiones, cuenta que le encanta viajar, cualquier día se va sin planificar porque necesita "adrenalina y personas con carácter". En el mundo del sexo confiesa que le quedan pocas cosas por probar, solo quiere a alguien explosivo. En First Dates espera a una persona que no le de vergüenza hablar, que no se quede callado. Su cita es Camilo, un estudiante y camarero de 36 años que llega desde Madrid para conocer a Juan y descubrir si puede ser su otra mitad. Se considera una persona optimista, pasional, obsesiva y que lucha por aquello que quiere. Le encanta interpretar a Rocío Jurado y a Lola Flores.

La reacción de Juan al descubrir a Camilo: "Esperaba otra cosita"

Al conocerse desde la barra del restaurante, los solteros comienzan a conocerse diciendo de donde son. Al principio a Juan le hubiese gustado alguien "más hombre", y Camilo tiene una sensación parecida porque "esperaba otra cosita". En este momento, Carlos Sobera interrumpe la cita para acercarles hasta la mesa en la que van a disfrutar de una bonita velada.

Ya desde la mesa, la pareja desvela cómo son y qué les gusta hacer. Camilo al escucharle cantar asegura que "me encanta tu acento. Me parece de otra onda". Ante esto, Juan confiesa que es una persona muy cachonda porque le encanta la diversión y así espera que sea su persona ideal: "Quiero a alguien que se quiera a sí misma, que no tenga vergüenza. Siempre desde el respeto". Camilo tiene claro que el pensamiento de su soltero lo comparte: "Me parece perfecto, me gusta la gente auténtica".

Sin embargo, aunque Camilo se muestra feliz ante las actitudes de su cita, Juan confiesa al programa que no es lo que espera porque para "diva y loca ya estoy yo". Quiero el "más macho que haya". Tras esto, el andaluz le confiesa que se dedica a crear contenido a lo que sin dudarlo dos veces le emite el grito que le le hizo viral en un vídeo. El camarero sin verlo extraño intenta emitir su grito, dejando perpleja a todas las mesas.