El matrimonio temido por los vecinos de Valsemana (León) asegura que el conflicto comenzó por un rebaño de 400 ovejas y una plaga de pulgas

Tras escuchar la versión de los vecinos del pueblo de Valesemana (León) supuestamente atemorizados por Mónica y su marido, ‘En boca de todos’ ha querido hablar con los supuestos vecinos conflictivos para conocer las dos versiones de una realidad de miedo y violencia en un pueblo de tan solo 40 habitantes censados de Castilla y León.

Mónica, una de las mujeres acusadas de tener atemorizado a un pueblo entero, niega la versión de los vecinos. Encapullados y de espaldas, los vecinos de Valsemana (León) contaron entre lágrimas en directo en ‘En boca de todos’ que estaban sufriendo las agresiones e insultos de un matrimonio que había sembrado el temor entre todos los vecinos.

Una versión que Mónica y su pareja han desmentido también ante las cámaras. Mónica ha querido aclarar que el pueblo no tiene 40 habitantes viviendo, son 40 vecinos censados, pero que solo viven unos 10 vecinos. Respecto a la agresión del 6 de diciembre, en la que supuestamente el marido de Mónica le puso un cuchillo en el cuello a la víctima y por la que tiene una orden de alejamiento, Mónica asegura que es totalmente falso y que su marido no llegó ni a ver a la supuesta víctima: “Es una caza de brujas, nunca les gustó que nos viniéramos al pueblo a venir. Yo soy de aquí de toda la vida…”.

La mujer acusada de agresiva ha explicado el origen del conflicto: “Dónde yo me hice la casa había una cuadra con 400 ovejas que no nos dejaban vivir… Son 10 vecinos viviendo y son todos familias, son cuatro los que denuncian. Son denuncias falsas y todo empezó por las ovejas. Ese señor, fue mi marido a tirar la basura y le dio por detrás con un palo bien grande, estuvo 14 día de baja y fue solo porque mi marido le preguntó a su hijo por qué habían cortado el agua…”.

Niegan haber realizado ningún tipo de agresión o amenaza a los vecinos: “Nunca en la vida, tenemos un montón de denuncias ganadas…” y en mitad de la conexión, Nacho Abad le ha pedido comunicado que los vecinos le habían mandado un vídeo que mostraba su agresividad y Mónica no ha tenido ningún problema en comentarlo.

Un vídeo en el que ella supuestamente está muy alterada porque acababan de intentar atropellar a sus hijos menores: “Habían amenazado a mis hijos menores, me estaban buscando. Yo no quiero saber nada de ellos y me buscan, y me buscan… No tengo animales porque me los han envenenado, tengo una denuncia que me mataron al gato a golpes. Me han matado tres perros, el día que pasó eso intentaron atropellar a mi hijo”.

El abogado del marido de Mónica, Marinel Ghita ha especificado la versión de los demandados y asegura que en ningún momento hubo un arma blanca y que los testigos que hablaron en ‘En boca de todos’ estaban mintiendo porque en sede judicial habían dado otra versión de los hechos y que el propio hombre que intento atropellar a los menores, lo había reconocido.