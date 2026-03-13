Marta Aguirregomezcorta 13 MAR 2026 - 16:26h.

“Al asomarme noté que el puente se movía y se lo comenté al resto. Una de mis amigas también lo notó, pero caímos"

Fueron momentos angustiosos los que vivió Ainara, que además pudo a ver a algunos de sus amigos intentando salvar sus vidas.

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Seis muertos. Fue la consecuencia de la ruptura de un puente en la playa de El Bocal, en Santander que estaba en pésimas condiciones de mantenimiento. Sólo hubo una superviviente. Se llama Ainara. Y hoy hemos conocido su testimonio sobre cómo ocurrió la tragedia através del Diario Montañés. Un testimonio tremendo.

Ainara, contó a la policía al día siguiente de la tragedia cómo ocurrió todo. “Al asomarme noté que el puente se movía y se lo comenté al resto. Una de mis amigas también lo notó y dijo: “Nos vamos”. Pero "en el momento de querer movernos es cuando se desplomó todo el puente y caímos todos hacia el agua. Noté cómo las maderas del puente nos caían encima y la corriente del mar no llevaba”.

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"Desde allí solo pude ver a mi amigo Xabi, que sangraba por la cabeza"

La joven, de 19 años, notó cómo el mar la arrastraba hacia una especie de cueva. No veía nada. Pero la corriente la sacó a la luz. Una ola gigante la llevó a flotar junto a un montón de gente

Fueron momentos angustiosos los que vivió Ainara, que además pudo a ver a sus amigos intentando salvar sus vidas. Se intentó sujetar a las rocas pero la marea la arrastraba más adentro, hasta que quedó aplastada contra ellas, empujada por las maderas del puente. "Desde allí solo pude ver a mi amigo Xabi, que sangraba por la cabeza. Elena estaba intentando agarrarse, y a Eunate la intenté dar la mano, pero cuando ella se acercó a cogérmela, vino una ola y se la llevó".

Fue un bombero quien la rescató, descendiendo como pudo por la piedra hasta que llegó a la altura de Ainara. La joven estaba empapada, tirirando con hipotermia y magulladuras por todo el cuerpo. El bombero se quedó con ella hasta que llegaron más refuerzos y la sacaron de allí. "Es como un gato, muy fuerte mental y físicamente. Es un portento, es extraordinaria y es que tengo que decir que lo hizo realmente bie", reconoce sobre la joven. Ainara no paraba de repertir que había seis amigos suyos atrapados. Todos habían muerto ya.